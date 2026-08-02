Asegura Sheinbaum que la 4T defiende la libertad de expresión

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México
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    Asegura Sheinbaum que la 4T defiende la libertad de expresión
    ”Defendemos la libertad, la libertad del pueblo de México, la libertad de expresión”, sostuvo la presidenta. Cuartoscuro

Desde Oaxaca, la mandataria federal consideró que la libertad debe estar ligada al bienestar

OAXACA. OAX.- En medio de la polémica generada por los Lineamientos Generales para garantizar los Derechos de las Audiencias, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Cuarta Transformación (4T) defiende la libertad de expresión.

“Defendemos la libertad, la libertad del pueblo de México, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad de las ideas”, sostuvo.

Sheinbaum, sin embargo, consideró que la libertad debe estar ligada al bienestar.

“Pero, sobre todo, la libertad está asociada al bienestar, porque no se es libre cuando no se tiene suficiente bienestar. Por eso, lo que defendemos es el bienestar”, agregó la Mandataria que presentó a su movimiento como heredero de los héroes nacionales.

“Somos herederos de Hidalgo, de Morelos, de Leona Vicario de Josefa Ortiz. Somos herederos de Juárez de Margarita. Somos herederos de Zapata de Villa de Madero. Somos herederos del general Lázaro Cárdenas de hombres y mujeres que lucharon por la independencia y por la soberanía de nuestra patria”, dijo en su discurso de inicio de la construcción del nuevo Hospital Regional del IMSS, en San Lorenzo Cacaotepec, a 40 minutos del centro de Oaxaca.

COMPLEJO CIUDAD SALUD

El nuevo hospital, de 56 mil metros cuadrados de construcción, tendrá 530 camas; 260 destinadas a hospitalización y 270 para urgencias y unidades de terapia intensiva; 53 consultorios y 57 especialidades diferentes.

Se construirá junto al nuevo hospital del ISSSTE, que en un año tienen un avance del 60 por ciento, y con otro hospital, del IMSS-Bienestar que está proyectado, conformará el complejo “Ciudad Salud Niutata”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/visita-ministro-de-japon-a-mexico-para-fortalecer-relacion-AN22580347

“Ya lo dijo Salomón (Jara, Gobernador de Oaxaca), ya lo dijo Zoé (Robledo, director del IMSS), este complejo va a ser ejemplo no solo para Oaxaca, sino para el mundo entero, no sólo del País, porque va a tener los servicios más modernos que se puedan encontrar. Se llama Justicia, Justicia para Oaxaca. Justicia social para Oaxaca, darle a las y a los oaxaqueños el derecho verdadero a la salud”, expuso.

El acto se realizó con aplausos y porras para la presidenta y una pequeña protesta contra el gobernador, de abucheos y quejas de despidos injustificados de trabajadores, que fueron opacados por la mayoría de los asistentes.

Entre el público, un médico levantó una manta con una figura de López Obrador y la leyenda “Claudia Sí, Jara No”.

DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS

La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó el martes pasado los nuevos Lineamientos sobre los Derechos de las Audiencias contemplados en la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión y que exigen a los medios no difundir información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual, y aclarar cuando un contenido sea una noticia, opinión o publicidad.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-tres-personas-en-48-horas-en-sinaloa-NC22579884

Además obliga a los medios a contar con un “código de ética” y designar “defensoras de las audiencias” o serán castigados y multados por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), integrada con funcionarios afines a la 4T.

Tras el anuncio, medios, opositores y expertos advirtieron que es un retroceso y en realidad se busca imponer una censura.

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