Asegura Sheinbaum que la 4T defiende la libertad de expresión

OAXACA. OAX.- En medio de la polémica generada por los Lineamientos Generales para garantizar los Derechos de las Audiencias, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la Cuarta Transformación (4T) defiende la libertad de expresión.

“Defendemos la libertad, la libertad del pueblo de México, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestación, la libertad de las ideas”, sostuvo.

Sheinbaum, sin embargo, consideró que la libertad debe estar ligada al bienestar.

“Pero, sobre todo, la libertad está asociada al bienestar, porque no se es libre cuando no se tiene suficiente bienestar. Por eso, lo que defendemos es el bienestar”, agregó la Mandataria que presentó a su movimiento como heredero de los héroes nacionales.

“Somos herederos de Hidalgo, de Morelos, de Leona Vicario de Josefa Ortiz. Somos herederos de Juárez de Margarita. Somos herederos de Zapata de Villa de Madero. Somos herederos del general Lázaro Cárdenas de hombres y mujeres que lucharon por la independencia y por la soberanía de nuestra patria”, dijo en su discurso de inicio de la construcción del nuevo Hospital Regional del IMSS, en San Lorenzo Cacaotepec, a 40 minutos del centro de Oaxaca.