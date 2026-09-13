Ven insuficientes recursos para modernizar carreteras de México

Aunque reconoció que existe un incremento en la materia, el Legislador albiazul dijo los recursos no son los necesarios para preservar la seguridad de los ciudadanos.

El Diputado federal del PAN por Nuevo León, Víctor Pérez, expuso que el Presupuesto federal para el 2027 en el rubro de Comunicaciones y Transporte es insuficiente y no contempla la seguridad de los ciudadanos en las carreteras y el espacio aéreo.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla para el Ramo 09, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, 167 mil 74 millones de pesos, lo que representa un incremento nominal de aproximadamente 13 mil 555 millones de pesos respecto de 2026, equivalente a 8.8 por ciento.

“Desde la Presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes consideramos que México necesita mucho más que un incremento presupuestal marginal. Necesitamos carreteras nuevas, pero también necesitamos conservar y rehabilitar las que ya tenemos. Necesitamos atender puntos de conflicto, modernizar infraestructura, mejorar señalización, ampliar la conectividad y, sobre todo, garantizar que las personas y las mercancías puedan transitar de manera segura”, añadió.

Pérez Díaz enfatizó que urge mejorar la seguridad en las carreteras.

“La seguridad carretera no puede verse solamente como un asunto de infraestructura”, dijo Pérez, “es también un asunto de seguridad pública, de protección de vidas y de competitividad económica.

“El propio proyecto presupuestal contempla acciones relacionadas con la atención de puntos de conflicto y la conservación de la red carretera federal, pero si reconocemos que la seguridad vial es una prioridad nacional, entonces debemos preguntarnos si estamos destinando los recursos suficientes para hacerla realidad. No basta con anunciar una agenda de seguridad vial. Hay que financiarla. ¿Cuál es la prioridad: carreteras o nuevos trenes?”.

“Porque mientras hablamos de nuevos proyectos ferroviarios, millones de mexicanos utilizan diariamente las carreteras para trabajar, estudiar, transportar mercancías o llegar a sus hogares. No se trata de enfrentar trenes contra carreteras”, aseguró.

El diputado panista subrayó que la seguridad del espacio aéreo no está debidamente contemplada en el proyecto presupuestal a pesar de que es un asunto de seguridad nacional.

“México no puede darse el lujo de reducir capacidades institucionales precisamente cuando enfrenta observaciones y procesos de evaluación internacional en materia de seguridad aérea”, apuntó.

“No podemos pedirle a la autoridad aeronáutica que cumpla con estándares internacionales cada vez más exigentes y, al mismo tiempo, limitar los recursos necesarios para hacerlo”, expresó.

El Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes consideró que el análisis del PEF 2027 no puede quedarse en la afirmación de que el Ramo 09 recibe más recursos que en 2026 porque se necesita saber si recibe lo suficiente para cubrir las necesidades de los mexicanos.