SEGOB dará seguimiento a demandas de normalistas de El Mexe tras protesta ante Claudia Sheinbaum

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    SEGOB dará seguimiento a demandas de normalistas de El Mexe tras protesta ante Claudia Sheinbaum
    Normalistas de El Mexe en protesta durante el informe de Claudia Sheinbaum en Pachuca, Hidalgo. X

Tras manifestarse en Pachuca, la SEGOB mediará con las autoridades educativas y mantendrá comunicación con la familia del alumno.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) atenderá las peticiones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal” de El Mexe. El anuncio ocurrió después de que los alumnos se manifestaron durante un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Pachuca, Hidalgo, el día 13 de septiembre.

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EXIGÍAN ESCLARECER EL HOMICIDIO DE UN COMPAÑERO

La principal demanda de la comunidad estudiantil es la justicia por el asesinato de uno de sus compañeros, ocurrido el pasado lunes según informes del propio gobierno. Los manifestantes irrumpieron en el acto oficial para exigir respuestas rápidas y castigo a los responsables.

La SEGOB confirmó que la Fiscalía General del Estado de Hidalgo mantiene abierta la carpeta de investigación. Además, las autoridades informaron que existe comunicación constante con la familia de la víctima y que este próximo lunes se presentarán los avances del caso.

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PETICIONES DEL GRUPO ESTUDIANTIL NORMALISTA

El acuerdo también contempla atender los reclamos históricos de la institución educativa. La SEGOB y las autoridades educativas federales analizarán los puntos solicitados por los alumnos, entre los que destacan:

La delimitación clara de los terrenos de la escuela.

El avance en la apertura y reactivación del internado.

El cumplimiento de apoyos y recursos para la comunidad normalista.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/normalistas-de-el-mexe-protestaron-en-pachuca-durante-evento-de-claudia-sheinbaum-video-ID23468275

El Gobierno federal se comprometió a dar seguimiento directo a las investigaciones judiciales y a las mesas de trabajo para dar solución a los problemas de la escuela normal.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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