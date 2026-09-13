$!SEGOB dará seguimiento a demandas de normalistas de El Mexe tras protesta ante Claudia Sheinbaum

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) atenderá las peticiones de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal” de El Mexe. El anuncio ocurrió después de que los alumnos se manifestaron durante un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Pachuca, Hidalgo, el día 13 de septiembre.

EXIGÍAN ESCLARECER EL HOMICIDIO DE UN COMPAÑERO La principal demanda de la comunidad estudiantil es la justicia por el asesinato de uno de sus compañeros, ocurrido el pasado lunes según informes del propio gobierno. Los manifestantes irrumpieron en el acto oficial para exigir respuestas rápidas y castigo a los responsables. La SEGOB confirmó que la Fiscalía General del Estado de Hidalgo mantiene abierta la carpeta de investigación. Además, las autoridades informaron que existe comunicación constante con la familia de la víctima y que este próximo lunes se presentarán los avances del caso.

PETICIONES DEL GRUPO ESTUDIANTIL NORMALISTA El acuerdo también contempla atender los reclamos históricos de la institución educativa. La SEGOB y las autoridades educativas federales analizarán los puntos solicitados por los alumnos, entre los que destacan: La delimitación clara de los terrenos de la escuela. El avance en la apertura y reactivación del internado. El cumplimiento de apoyos y recursos para la comunidad normalista.

El Gobierno federal se comprometió a dar seguimiento directo a las investigaciones judiciales y a las mesas de trabajo para dar solución a los problemas de la escuela normal.