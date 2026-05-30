Acusa Maru Campos a Morena de construir un ‘narcogobierno’

CDMX.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó a Morena de haber construido un “narcogobierno” y crear el método para ganar elecciones por medio del crimen organizado. Durante un acto de apoyo del PAN, también denunció una persecución política contra gobiernos y actores de Oposición bajo el argumento de la defensa de la soberanía nacional.

“Persiguen a una gobernadora, pero no sólo a mí; persiguen a mexicanos que quieren vivir sin narcogobiernos”, señaló. Campos aseguró sentirse orgullosa de ser mexicana y sostuvo que la soberanía debe servir para que los ciudadanos decidan el destino del país, no para proteger a quienes tienen vínculos con la delincuencia. “Esa soberanía defenderé, pero no es la falsa soberanía que los narcopolíticos pretenden usar como escudo”, expresó.

LLAMA A NO NORMALIZAR VIOLENCIA La panista llamó a la ciudadanía a no normalizar la violencia y la presencia del crimen organizado en la vida pública del país. Afirmó que inicialmente consideraba que los problemas del Gobierno federal se limitaban a la falta de resultados en áreas como salud, infraestructura y mantenimiento de carreteras, pero dijo haber cambiado su diagnóstico.

Sostuvo que Morena no solamente ha hecho un mal gobierno, sino que ha construido ya un totalitarismo para ostentar todo el poder, concentrarlo y luego entregar ese poder al crimen organizado. “Han construido en estos años un absoluto narcogobierno”, lanzó.

CRITICA OMISIONES ANTE EL CRIMEN Durante su mensaje, la Gobernadora señaló que en México no deben normalizarse situaciones como la extorsión, el control de módulos de riego por parte de grupos criminales, el reclutamiento de jóvenes por organizaciones delictivas y el dolor de las madres buscadoras. También criticó omisiones de las autoridades federales frente al crimen organizado.

“No podemos normalizar que las fuerzas federales resguarden las fiestas donde se celebran los pactos de gobierno con el crimen organizado en lugar de combatirlos”, afirmó. Desde Chihuahua, Campos hizo un llamado a rechazar estas prácticas y sostuvo que la situación que describió no debe ser aceptada como parte de la normalidad del País.

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