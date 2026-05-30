Acusa Maru Campos a Morena de construir un ‘narcogobierno’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Acusa Maru Campos a Morena de construir un ‘narcogobierno’
    Campos sostuvo que la soberanía debe servir para que los ciudadanos decidan el destino del país, no para proteger a quienes tienen vínculos con la delincuencia. Cortesía

Señaló al partido guinda como creador del método para ganar elecciones por medio del crimen organizado

CDMX.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acusó a Morena de haber construido un “narcogobierno” y crear el método para ganar elecciones por medio del crimen organizado.

Durante un acto de apoyo del PAN, también denunció una persecución política contra gobiernos y actores de Oposición bajo el argumento de la defensa de la soberanía nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-cinco-miembros-del-cjng-tras-narcobloqueos-en-michoacan-CG21053809

“Persiguen a una gobernadora, pero no sólo a mí; persiguen a mexicanos que quieren vivir sin narcogobiernos”, señaló.

Campos aseguró sentirse orgullosa de ser mexicana y sostuvo que la soberanía debe servir para que los ciudadanos decidan el destino del país, no para proteger a quienes tienen vínculos con la delincuencia.

“Esa soberanía defenderé, pero no es la falsa soberanía que los narcopolíticos pretenden usar como escudo”, expresó.

LLAMA A NO NORMALIZAR VIOLENCIA

La panista llamó a la ciudadanía a no normalizar la violencia y la presencia del crimen organizado en la vida pública del país.

Afirmó que inicialmente consideraba que los problemas del Gobierno federal se limitaban a la falta de resultados en áreas como salud, infraestructura y mantenimiento de carreteras, pero dijo haber cambiado su diagnóstico.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-el-repollo-operador-clave-de-carteles-unidos-en-michoacan-LG21052584

Sostuvo que Morena no solamente ha hecho un mal gobierno, sino que ha construido ya un totalitarismo para ostentar todo el poder, concentrarlo y luego entregar ese poder al crimen organizado.

“Han construido en estos años un absoluto narcogobierno”, lanzó.

CRITICA OMISIONES ANTE EL CRIMEN

Durante su mensaje, la Gobernadora señaló que en México no deben normalizarse situaciones como la extorsión, el control de módulos de riego por parte de grupos criminales, el reclutamiento de jóvenes por organizaciones delictivas y el dolor de las madres buscadoras.

También criticó omisiones de las autoridades federales frente al crimen organizado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/enciende-a-aquila-ejecucion-de-maestro-y-lideres-comunales-se-desatan-bloqueos-y-quema-de-vehiculos-CH21042264

“No podemos normalizar que las fuerzas federales resguarden las fiestas donde se celebran los pactos de gobierno con el crimen organizado en lugar de combatirlos”, afirmó.

Desde Chihuahua, Campos hizo un llamado a rechazar estas prácticas y sostuvo que la situación que describió no debe ser aceptada como parte de la normalidad del País.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Partidos políticos

Localizaciones


Chihuahua

Personajes


Felipe Calderón
Vicente Fox
María Eugenia Campos Galván

Organizaciones


Morena
PAN

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Traición a la patria

Traición a la patria
true

Dos Leones y la misma advertencia: conectar
Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la PDI de Sinaloa, se entregó a la justicia estadounidense.

ÚLTIMA HORA: Se entrega en Estados Unidos Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), arribaron a Reynosa, Tamaulipas.

Cártel del noreste está en la mira de Trump
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN), fue fotografiado en el Hotel Ixtapan Spas Resort de Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Peña Nieto reaparece en México, es visto en hotel de Ixtapan de la Sal
El programa de Vinculación Productiva del INAPAM permite que las personas de la tercera edad que continúan trabajando formalmente accedan al reparto de utilidades.

INAPAM: adultos mayores con credencial recibirán pago especial este 30 de mayo
Usuarios en México ya pueden verificar si su línea telefónica está vinculada correctamente a su CURP ante la CRT y solicitar desvinculaciones.

¿Cómo saber si mi línea ya esta registrada con el CURP ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?
Saraperos de Saltillo abrió el Clásico Coahuilense con triunfo 4-1 sobre Acereros de Monclova en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle.

¡Arde el Clásico Coahuilense! Saraperos de Saltillo silencia a Acereros en Monclova