VIDEO | Captan mapaches en quirófanos del ISSSTE en Acapulco

México
/ 30 diciembre 2025
    VIDEO | Captan mapaches en quirófanos del ISSSTE en Acapulco
    El pasado 27 de diciembre un escenario inusual fue captado en el área de quirófanos del HRAE del ISSSTE en Acapulco, Guerrero, tres ejemplares de mapache escalaban por las lámparas de la zona esterilizada del reciente nosocomio inaugurado. CAPTURA DE PANTALLA
Karla Velázquez
por Karla Velázquez

COMPARTIR

TEMAS


Animales
Viral

Localizaciones


Acapulco
México

Organizaciones


ISSSTE

Los mapaches deambulaban y se subían a equipo médico del área estéril de quirófanos

El pasado 27 de diciembre un escenario inusual fue captado en el área de quirófanos del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Acapulco, Guerrero, tres ejemplares de mapache escalaban por las lámparas de la zona esterilizada del reciente nosocomio inaugurado.

El personal de enfermería alertó al área de mantenimiento sobre la presencia de los animales, mientras que un video captado por personal del hospital que se viralizó en redes sociales, se puede ver como los mapaches deambulando y subiéndose a equipo médico.

TE PUEDE INTERESAR: Personal del Hospital del ISSSTE en Oaxaca denuncia carencias y labora bajo protesta

¿QUÉ DIJO EL ISSSTE?

Después de que se viralizaran imágenes de al menos tres mapaches en el área de quirófanos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco, el ISSSTE informó que los ejemplares fueron capturados por personal especializado, sin registro de afectaciones a pacientes, personal de salud ni a las instalaciones o equipos médicos.

En redes sociales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dirigido por Martí Batres Guadarrama, detalló que el pasado sábado el área de mantenimiento recibió un reporte de personal de enfermería respecto a la presencia de estos animales.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueban reducción de jubilación para la CNTE a inicios del 2026

“De manera inmediata se realizó una inspección inicial y se solicitó la intervención de una empresa privada especializada para atender la situación conforme a los protocolos correspondientes”, aseguró.

Una vez asegurados, dijo, se procedió al cierre temporal del área para realizar una limpieza profunda y desinfección.

ISSSTE indicó que, de manera adicional, se reforzaron las medidas preventivas mediante la revisión de puntos susceptibles de ingreso, incluyendo pasillos, puertas de servicio, azoteas y terrazas.

TE PUEDE INTERESAR: Derrame de químicos en el ISSSTE de Monclova expone fallas en el manejo de sustancias peligrosas

“También se verificó el adecuado manejo de residuos y el correcto sellado en plafones y patios colindantes”, añadió.

De acuerdo con el ISSSTE, en esta zona es habitual la presencia de fauna silvestre. Asimismo, mencionó que en un predio contiguo se instaló una feria con atracciones mecánicas, lo que pudo haber propiciado el desplazamiento de los ejemplares hacia las instalaciones hospitalarias.

Temas


Animales
Viral

Localizaciones


Acapulco
México

Organizaciones


ISSSTE

Karla Velazquez

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

true

Tren Interoceánico: Será AMLO condenado por sus malas obras
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Misión. Chris Hemsworth vuelve como Thor en un avance que deja ver el lado más humano y temeroso del ‘Dios del Trueno’.

¡Ahora con Thor! Estrena Marvel nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
Consulta el calendario oficial SEP 2026 y conoce la fecha exacta del regreso a clases para kínder, primaria y secundaria tras las vacaciones decembrinas

Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?
Una recopilación de logros locales y regionales.

¡Brilló Saltillo en el espectáculo! 2025: el año del glamour, música, gastronomía y más
true

La desaparición del Paraíso