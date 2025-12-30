VIDEO | Captan mapaches en quirófanos del ISSSTE en Acapulco

El pasado 27 de diciembre un escenario inusual fue captado en el área de quirófanos del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Acapulco, Guerrero, tres ejemplares de mapache escalaban por las lámparas de la zona esterilizada del reciente nosocomio inaugurado. El personal de enfermería alertó al área de mantenimiento sobre la presencia de los animales, mientras que un video captado por personal del hospital que se viralizó en redes sociales, se puede ver como los mapaches deambulando y subiéndose a equipo médico. TE PUEDE INTERESAR: Personal del Hospital del ISSSTE en Oaxaca denuncia carencias y labora bajo protesta

¿QUÉ DIJO EL ISSSTE? Después de que se viralizaran imágenes de al menos tres mapaches en el área de quirófanos del Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco, el ISSSTE informó que los ejemplares fueron capturados por personal especializado, sin registro de afectaciones a pacientes, personal de salud ni a las instalaciones o equipos médicos. En redes sociales, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dirigido por Martí Batres Guadarrama, detalló que el pasado sábado el área de mantenimiento recibió un reporte de personal de enfermería respecto a la presencia de estos animales. "De manera inmediata se realizó una inspección inicial y se solicitó la intervención de una empresa privada especializada para atender la situación conforme a los protocolos correspondientes", aseguró. Una vez asegurados, dijo, se procedió al cierre temporal del área para realizar una limpieza profunda y desinfección.