Personal del Hospital del ISSSTE en Oaxaca denuncia carencias y labora bajo protesta

OAXACA, OAX.- Trabajadores del Hospital Regional “Presidente Juárez” del ISSSTE, en la ciudad de Oaxaca, colocaron este viernes mensajes en hojas de colores para informar que laboran bajo protesta, al tiempo que denunciaron la falta de mantenimiento, insumos, materiales y medicamentos necesarios para la atención de los pacientes.

Con la leyenda “Trabajo bajo protesta sin insumos”, el personal se colocó los mensajes sobre la espalda como una forma de hacer visible a derechohabientes y usuarios las condiciones en las que, aseguran, desempeñan sus labores dentro del nosocomio.

TE PUEDE INTERESAR: Oaxaca penaliza el abuso sexual con Inteligencia Artificial

Delegados sindicales y trabajadores señalaron deficiencias en diferentes áreas del hospital, entre ellas la cocina, así como fugas de agua y gas, además de que el quirófano opera, afirmaron, fuera de norma, situación que —dijeron— implica riesgos tanto para pacientes como para el propio personal.

También advirtieron la escasez de especialistas y medicamentos, lo que estaría impactando de manera directa en la atención de los pacientes, en particular de aquellos con padecimientos oncológicos, quienes requieren tratamientos continuos.

TE PUEDE INTERESAR: Choque de partidos en el Congreso capitalino por traspaso de diputados del Verde a Morena

Ante estas denuncias, el ISSSTE negó los señalamientos realizados por los trabajadores y aseguró, a través de comunicados, que los servicios del hospital funcionan con normalidad. Asimismo, pidió al personal no afectar a los pacientes y garantizar en todo momento la atención médica.

El instituto rechazó que se haya suspendido el servicio de hemodiálisis o que se haya negado atención a los derechohabientes, como se ha señalado en algunas de las denuncias públicas realizadas por el personal.

TE PUEDE INTERESAR: Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán más de 9 mil pesos en 2026 con aumento al salario mínimo

Sobre las fallas en infraestructura y mantenimiento, el ISSSTE sostuvo que estas situaciones se atienden de manera prioritaria, sin detallar plazos específicos para la solución de los problemas señalados por los trabajadores.

Mientras tanto, el personal mantiene la protesta de manera visible dentro del hospital, en espera de que las autoridades atiendan sus demandas y se regularicen las condiciones en las que se brinda el servicio médico. Con información de El Universal