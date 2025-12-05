Personal del Hospital del ISSSTE en Oaxaca denuncia carencias y labora bajo protesta

/ 5 diciembre 2025
    Personal del Hospital del ISSSTE en Oaxaca denuncia carencias y labora bajo protesta
    Las autoridades del instituto rechazan que exista afectación en la atención médica. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Mensajes colocados por el personal evidenciaron inconformidad por presuntas fallas en infraestructura, falta de insumos y medicamentos

OAXACA, OAX.- Trabajadores del Hospital Regional “Presidente Juárez” del ISSSTE, en la ciudad de Oaxaca, colocaron este viernes mensajes en hojas de colores para informar que laboran bajo protesta, al tiempo que denunciaron la falta de mantenimiento, insumos, materiales y medicamentos necesarios para la atención de los pacientes.

Con la leyenda “Trabajo bajo protesta sin insumos”, el personal se colocó los mensajes sobre la espalda como una forma de hacer visible a derechohabientes y usuarios las condiciones en las que, aseguran, desempeñan sus labores dentro del nosocomio.

Delegados sindicales y trabajadores señalaron deficiencias en diferentes áreas del hospital, entre ellas la cocina, así como fugas de agua y gas, además de que el quirófano opera, afirmaron, fuera de norma, situación que —dijeron— implica riesgos tanto para pacientes como para el propio personal.

También advirtieron la escasez de especialistas y medicamentos, lo que estaría impactando de manera directa en la atención de los pacientes, en particular de aquellos con padecimientos oncológicos, quienes requieren tratamientos continuos.

Ante estas denuncias, el ISSSTE negó los señalamientos realizados por los trabajadores y aseguró, a través de comunicados, que los servicios del hospital funcionan con normalidad. Asimismo, pidió al personal no afectar a los pacientes y garantizar en todo momento la atención médica.

El instituto rechazó que se haya suspendido el servicio de hemodiálisis o que se haya negado atención a los derechohabientes, como se ha señalado en algunas de las denuncias públicas realizadas por el personal.

Sobre las fallas en infraestructura y mantenimiento, el ISSSTE sostuvo que estas situaciones se atienden de manera prioritaria, sin detallar plazos específicos para la solución de los problemas señalados por los trabajadores.

Mientras tanto, el personal mantiene la protesta de manera visible dentro del hospital, en espera de que las autoridades atiendan sus demandas y se regularicen las condiciones en las que se brinda el servicio médico. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

