Video exhibe colegio en Puebla con ‘cuarto oscuro’ donde vivía mujer y llevaban a alumnos castigados

Autoridades educativas y ministeriales iniciaron investigaciones en el Colegio Carrusel Magone, ubicado en la comunidad de Ignacio Romero Vargas, en Puebla, tras la difusión de un video que muestra un espacio señalado por estudiantes como “cuarto oscuro”, presuntamente utilizado como medida de castigo. El material, difundido el 14 de abril de 2026, muestra el interior de una habitación con mobiliario doméstico, cama y servicios básicos, conectada con áreas escolares como salones y zonas de uso común. De acuerdo con testimonios de padres de familia, en ese sitio también habría habitado una mujer durante aproximadamente cuatro años.

VIDEO QUE MUESTRA A MUJER VIVIENDO EN CUARTO QUE CONECTA CON PLANTEL DETONA DENUNCIAS Tras la circulación de las imágenes en redes sociales, padres de familia acudieron al plantel para verificar la existencia del espacio señalado por los alumnos. Posteriormente, integraron el material audiovisual a denuncias formales presentadas ante autoridades educativas y de seguridad. Los tutores indicaron que previamente habían recibido comentarios de sus hijos sobre la existencia del lugar, sin que las autoridades escolares confirmaran su uso o ubicación. De acuerdo con los testimonios recabados, el espacio era utilizado para llevar a estudiantes como medida disciplinaria cuando presentaban conductas consideradas inapropiadas. VIVIENDA SE ENCONTRABA DENTRO DEL PROPIO PLANTEL Durante la inspección del inmueble, padres de familia reportaron que el espacio identificado como “cuarto oscuro” estaba vinculado a una vivienda dentro del propio plantel. Según los testimonios, en ese lugar residía una mujer junto con sus hijos desde años anteriores, situación que no habría sido informada previamente a la comunidad escolar. Los tutores señalaron que el área contaba con accesos directos hacia espacios utilizados por los estudiantes, lo que fue documentado y reportado a las autoridades para su análisis dentro de la investigación en curso. Dichos señalamientos se observan en el video tomado y publicado por los padres de familia.

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ESTUDIANTES ERAN LLEVADOS A LA VIVIENDA A MODO DE CASTIGO Las denuncias se originaron a partir de relatos de estudiantes que señalaron haber sido llevados a dicho espacio como parte de sanciones disciplinarias. De acuerdo con lo expresado por los padres, algunos menores indicaron que permanecían dentro del lugar durante periodos determinados sin posibilidad de salir. Ante estos señalamientos, las familias solicitaron la intervención de las autoridades para revisar los protocolos disciplinarios del plantel, así como la realización de evaluaciones médicas y psicológicas para los alumnos presuntamente afectados. AUTORIDADES SUSPENDEN CLASES PRESENCIALES La Secretaría de Educación de Puebla informó que inició una investigación administrativa y ordenó la suspensión de clases presenciales en el colegio como medida preventiva. Durante este periodo, los alumnos continúan sus actividades académicas en modalidad a distancia mientras se revisan las condiciones del inmueble y los hechos denunciados. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para determinar si existieron conductas que pudieran constituir delitos en agravio de menores.

CONTINÚAN INVESTIGACIONES Y RECOPILACIÓN DE INVESTIGACIÓN Autoridades de seguridad pública informaron que se ha solicitado a posibles víctimas y tutores presentar denuncias formales para fortalecer las indagatorias. Asimismo, personal especializado realiza entrevistas, revisiones estructurales del inmueble y análisis de registros administrativos relacionados con la operación del centro educativo. Las autoridades educativas indicaron que el objetivo de la investigación es determinar posibles responsabilidades administrativas y penales en caso de confirmarse irregularidades dentro del plantel.

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