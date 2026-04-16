Video exhibe colegio en Puebla con ‘cuarto oscuro’ donde vivía mujer y llevaban a alumnos castigados

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 16 abril 2026
    Video exhibe colegio en Puebla con ‘cuarto oscuro’ donde vivía mujer y llevaban a alumnos castigados
    El Colegio Carrusel Magone es investigado tras denuncias por un presunto “cuarto oscuro” usado como castigo a estudiantes. Redes | Captura de pantalla

Autoridades de Puebla investigan colegio tras video de un presunto “cuarto oscuro” donde vivía una mujer y alumnos eran castigados

Autoridades educativas y ministeriales iniciaron investigaciones en el Colegio Carrusel Magone, ubicado en la comunidad de Ignacio Romero Vargas, en Puebla, tras la difusión de un video que muestra un espacio señalado por estudiantes como “cuarto oscuro”, presuntamente utilizado como medida de castigo.

El material, difundido el 14 de abril de 2026, muestra el interior de una habitación con mobiliario doméstico, cama y servicios básicos, conectada con áreas escolares como salones y zonas de uso común. De acuerdo con testimonios de padres de familia, en ese sitio también habría habitado una mujer durante aproximadamente cuatro años.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/los-casos-de-ataques-en-escuelas-y-violencia-en-el-aula-que-han-marcado-a-mexico-HO19715626

VIDEO QUE MUESTRA A MUJER VIVIENDO EN CUARTO QUE CONECTA CON PLANTEL DETONA DENUNCIAS

Tras la circulación de las imágenes en redes sociales, padres de familia acudieron al plantel para verificar la existencia del espacio señalado por los alumnos. Posteriormente, integraron el material audiovisual a denuncias formales presentadas ante autoridades educativas y de seguridad.

Los tutores indicaron que previamente habían recibido comentarios de sus hijos sobre la existencia del lugar, sin que las autoridades escolares confirmaran su uso o ubicación.

De acuerdo con los testimonios recabados, el espacio era utilizado para llevar a estudiantes como medida disciplinaria cuando presentaban conductas consideradas inapropiadas.

VIVIENDA SE ENCONTRABA DENTRO DEL PROPIO PLANTEL

Durante la inspección del inmueble, padres de familia reportaron que el espacio identificado como “cuarto oscuro” estaba vinculado a una vivienda dentro del propio plantel.

Según los testimonios, en ese lugar residía una mujer junto con sus hijos desde años anteriores, situación que no habría sido informada previamente a la comunidad escolar.

Los tutores señalaron que el área contaba con accesos directos hacia espacios utilizados por los estudiantes, lo que fue documentado y reportado a las autoridades para su análisis dentro de la investigación en curso.

Dichos señalamientos se observan en el video tomado y publicado por los padres de familia.

ESTUDIANTES ERAN LLEVADOS A LA VIVIENDA A MODO DE CASTIGO

Las denuncias se originaron a partir de relatos de estudiantes que señalaron haber sido llevados a dicho espacio como parte de sanciones disciplinarias.

De acuerdo con lo expresado por los padres, algunos menores indicaron que permanecían dentro del lugar durante periodos determinados sin posibilidad de salir.

Ante estos señalamientos, las familias solicitaron la intervención de las autoridades para revisar los protocolos disciplinarios del plantel, así como la realización de evaluaciones médicas y psicológicas para los alumnos presuntamente afectados.

AUTORIDADES SUSPENDEN CLASES PRESENCIALES

La Secretaría de Educación de Puebla informó que inició una investigación administrativa y ordenó la suspensión de clases presenciales en el colegio como medida preventiva.

Durante este periodo, los alumnos continúan sus actividades académicas en modalidad a distancia mientras se revisan las condiciones del inmueble y los hechos denunciados.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla abrió una carpeta de investigación para determinar si existieron conductas que pudieran constituir delitos en agravio de menores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/monclova-denuncian-justicia-selectiva-en-colegio-cristiano-tras-expulsion-por-pelea-escolar-NO19533781

CONTINÚAN INVESTIGACIONES Y RECOPILACIÓN DE INVESTIGACIÓN

Autoridades de seguridad pública informaron que se ha solicitado a posibles víctimas y tutores presentar denuncias formales para fortalecer las indagatorias.

Asimismo, personal especializado realiza entrevistas, revisiones estructurales del inmueble y análisis de registros administrativos relacionados con la operación del centro educativo.

Las autoridades educativas indicaron que el objetivo de la investigación es determinar posibles responsabilidades administrativas y penales en caso de confirmarse irregularidades dentro del plantel.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


estudiantes
Escuelas
Investigaciones

Localizaciones


Puebla

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó al grupo de expertos que analizará la explotación del gas no convencional; destacando que Coahuila es un sitio clave.

Comité científico integrado por la UNAM, UAdeC, IPN y UANL evalúa extracción de gas Coahuila
El sitio del ICAI se encuentra fuera de servicio, con esto no está localizable información histórica sobre transparencia.

En Coahuila, desaparece página del ICAI y también la información histórica de transparencia
Centro Integral de Salud Mental, que anteriormente fue el Hospital del Niño.

Comité del ISN ejercerá más de 400 mdp este año, principalmente en salud
Tras semanas de incertidumbre por su lesión, Marcel Ruiz reapareció con Toluca y volvió a ponerse en el radar de la Selección Mexicana.

¿Llega al Mundial 2026? Marcel Ruiz brilla en su regreso con Toluca y presiona al Tricolor
Evento. El cartel incluye a figuras consolidadas y nuevas promesas del freestyle en México.

¿Ya tienes tu boleto? Saltillo recibirá la ‘Batalla de Campeones’ con figuras del freestyle nacional
Claudia Sheinbaum impulsa análisis científico sobre el fracking en Coahuila; expertos evaluarán su viabilidad en dos meses.

Fracking en Coahuila... Sheinbaum da 2 meses para que científicos mexicanos discutan si es viable extraer gas no convencional
Investigador de la UAdeC afirma que el fracking en Texas no afecta a Coahuila gracias a tecnologías modernas y control ambiental.

Experto de la UAdeC descarta impacto ambiental en Coahuila por fracking en Texas
El titular de Agricultura sostuvo que “el mensaje es claro: no hay aumento en el precio de la tortilla”.

Tras rumores de aumento, gobierno e industria acuerdan medidas y afirman: ‘no sube la tortilla’