Los casos de ataques en escuelas y violencia en el aula que han marcado a México

Un adolescente de 15 años asesinó a balazos a dos maestros durante la entrada del martes 24 de marzo en una preparatoria privada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El caso avivó debates en redes sociales y medios de comunicación sobre la seguridad escolar y de maestros, el control de armas de fuego, la salud mental, así como el crecimiento del discurso ‘incel’ en jóvenes y niños. Tras el reporte de detonaciones de arma de fuego, elementos de la Guardia Civil y de la Policía Municipal implementaron un operativo en la zona para atender la emergencia. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que, como resultado del despliegue, se logró la detención de un adolescente de 15 años, presuntamente relacionado con los hechos. Según el comunicado difundido por la dependencia, el operativo se activó luego de un aviso del C5 Michoacán sobre detonaciones de arma de fuego a la altura del plantel educativo. Al arribar al sitio, las autoridades localizaron al interior del plantel los cuerpos de dos mujeres que presentaban impactos de proyectil de arma de fuego. De acuerdo con los reportes oficiales, ambas víctimas eran docentes de la institución. En el lugar también fue asegurado un fusil calibre 5.56 con un cargador, el cual fue puesto a disposición de la autoridad competente como parte de las investigaciones.

VIOLENCIA EN EL AULA Un recuento de la creciente violencia en el aula y ataques dentro de los planteles educativos: CDMX | COLEGIO WINSTON CHURCHILL EN 2007 Un hombre identificado como Marcelo Fernando Martínez González, se presentó en el plantel privado Winston Churchill, en la colonia Guadalupe Inn, en la Ciudad de México, y entró a las instalaciones en busca de la encargada del área preescolar, a quien luego de una discusión le disparó. La víctima fue identificada como Carla María Jiménez Baño, de 36 años y madre de dos hijos, quien recibió un disparo en el rostro. Al hombre se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros. Se vivieron momentos de pánico, mientras los estudiantes y docentes fueron resguardados en los salones, así como se reportaba una emergencia dentro del colegio. Versiones apuntan a que el agresor habría tenido conflictos con la escuela y con su exesposa, ya que un día antes autoridades escolares les informaron que su hijo no sería reinscrito debido a problemas familiares que afectaban al menor. Apuntó a una supuesta agresión sexual a su hijo, pero el representante legal del colegio aseguró que no existía ninguna denuncia por ese motivo. NUEVO LEÓN | COLEGIO AMERICANO DEL NORESTE EN 2017 En Monterrey, un estudiante de tercer grado de secundaria disparó contra su maestra y tres compañeros a las 7:51 horas de la mañana, para después accionar el arma en su barbilla. El hecho ocurrió en el Colegio Americano del Noreste, ubicado en la colonia Del Paseo Residencial de Monterrey, Nuevo León, el 18 de enero de 2017 -unas semanas después del receso escolar de diciembre-. Las víctimas fueron la maestra Cecilia Cristina Solís, de 27 años, quien recibió un disparo en el cráneo y fue llevada a un hospital donde se le declaró en estado muy grave. Otro estudiante de 14 años, Luis Fernando Ramírez resultó herido en la cabeza y fue llevado al Hospital Universitario. Otra lesionada fue una adolescente de 14 años quien resultó con heridas delicadas; además un menor de 15 años recibió una lesión en un brazo. El agresor, identificado como Federico, se apuntó en la sien con el arma .22: pero el tiro errático dio en el techo, del que cayeron fragmentos. Lo intentó de nuevo, pero ya no tenía balas; abasteció de nuevo, pero esta vez se disparó en el mentón, horas después fue declarado con muerte cerebral y sus órganos fueron donados.

COAHUILA | COLEGIO CERVANTES EN 2020 El viernes 10 de enero de 2020, un niño de 11 años desató el terror en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, al matar a balazos a dos maestra y dejar heridas a seis personas más antes de suicidarse. El ataque, de acuerdo con autoridades, fue realizado por la influencia de un videojuego. “Hoy va a ser el día”, dijo José Ángel antes de disparar a la maestra María Assaf Medina y después se suicidó. Un profesor y cinco menores fueron heridos por los impactos de bala y fueron trasladados al Sanatorio Español de Torreón . Al cumplirse un año de la tragedia en el Colegio Cervantes, el entonces Fiscal General del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, confirmó que el abuelo del menor recuperó la libertad por tratarse de un homicidio culposo al no existir la intención de cometer el hecho que resultara con esas consecuencias. Se vinculó a proceso de homicidio doloso por comisión por omisión al abuelo del menor que era el propietario de las armas con el que se comentó el delito, pero al momento de celebrar la audiencia y una vez agotado el período de investigación complementaria y se determina que se trata de un delito culposo, porque no existió la intención de comentar el hecho. Tras el ataque, escuelas en México reforzaron medidas de seguridad y protocolos de revisión. JALISCO | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE GUADALAJARA EN 2024 Dos jóvenes fueron asesinadas dentro de las instalaciones del Plantel Olímpica de la Universidad Tecnológica de Guadalajara, ubicado en el cruce de la calzada Olímpica y el boulevard Marcelino García Barragán, en la colonia Atlas. El presunto causante del ataque fue detenido en el lugar y se le aseguraron dos armas blancas y un hacha. Además de las personas fallecidas, quienes presuntamente trabajaban en el área administrativa del plantel, se reportaron tres personas heridas, quienes serían estudiantes. CDMX | CCH SUR EN 2025 Un estudiante ingresó a las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y ahí agredió con una navaja a otro alumno quien perdió la vida. Durante el ataque también resultó lesionado un trabajador quien forcejeó con el responsable para intentar contenerlo. El presunto agresor huyó del lugar y, al verse perseguido, subió a un edificio cercano desde el cual se lanzó, ocasionándose fracturas en ambas piernas.

LÍMITES LEGALES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES El sistema penal para adolescentes en México establece medidas diferenciadas respecto al de adultos, priorizando la reinserción social por encima del castigo. En este contexto, incluso delitos de alta gravedad como el feminicidio tienen un tope de sanción cuando son cometidos por menores de edad. Según lo señalado por las autoridades, Osmar ‘N’ podría recibir como máximo tres años de internamiento en un centro especializado. Esta limitación ha generado cuestionamientos sobre si el marco jurídico actual responde adecuadamente a casos de violencia extrema. El propio fiscal subrayó que este tipo de disposiciones no dependen de la gravedad del delito, sino de la edad del imputado. La norma busca equilibrar la responsabilidad penal con la condición de desarrollo del adolescente, lo que en la práctica reduce significativamente las penas posibles. REACCIÓN SOCIAL Y DISCUSIÓN SOBRE JUSTICIA La noticia sobre la posible sanción ha generado reacciones encontradas en la opinión pública. Mientras algunos sectores consideran que la ley protege en exceso a los menores, otros defienden el enfoque de reinserción como eje del sistema de justicia juvenil. El caso de Osmar ‘N’ pone en evidencia las tensiones entre el castigo proporcional y los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley. La gravedad del delito contrasta con los límites legales, lo que ha intensificado el debate sobre posibles reformas. Más allá de las posturas, el proceso judicial continúa en curso y será determinante para esclarecer tanto las circunstancias del ataque como los factores que rodearon el acceso a un arma de alto poder. La resolución del caso marcará un precedente relevante en la conversación sobre justicia juvenil en México.

PRESUNTO JOVEN QUE ASESNÓ A DOS PROFESORAS COMPARTIO MENSAJES DE ODIO EN SUS REDES SOCIALES El material compartido por el adolescente también integró un video con la leyenda “INCELS.IS”, que incluía un mensaje de odio dirigido contra mujeres y feministas. El contenido mostraba a un hombre con frases en las que expresaba resentimiento hacia las mujeres, seguido de escenas de violencia armada y un intento de suicidio del personaje. El video difundido formaba parte del material que el joven publicó antes de acudir al plantel educativo. ¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO INCEL? De acuerdo con la Amnistía Internacional, el movimiento incel es una ideología surgida en internet que combina frustración sexual, misoginia y discursos de odio hacia las mujeres. El término proviene del inglés “involuntary celibate”, que significa célibe involuntario. Este fenómeno surgió en la década de 1990 como un espacio para hablar sobre la soledad emocional, pero con el tiempo evolucionó hacia comunidades digitales donde se difunden mensajes de resentimiento y violencia. Según la organización, estos discursos suelen culpar a las mujeres del malestar masculino, deshumanizarlas y justificar agresiones como forma de respuesta.

¿POR QUÉ LOS INCELES SON UN PELIGRO PARA LA IGUALDAD? La organización Amistía Internacional España señaló: “Los discursos incel se construyen a partir de ideas profundamente misóginas y deshumanizadoras. Estas son sus características principales: - Culpabilizan a las mujeres del malestar masculino: Las consideran responsables de su frustración sexual y emocional, y las deshumanizan sistemáticamente. - Desprecian a otros hombres por su “superioridad”: Los llamados “Chads” (hombres exitosos en relaciones) son vistos como enemigos por su supuesto privilegio genético. - Glorifican la violencia como venganza: En estos espacios se crean “héroes trágicos” o “mártires de la injusticia sexual”, legitimando la agresión como respuesta a un supuesto maltrato social. - Construyen una identidad basada en el resentimiento: Ofrecen una falsa comunidad a quienes sienten soledad, falta de referentes o exclusión, canalizando esas emociones hacia el odio organizado. Cuando jóvenes vulnerables, aislados y sin referentes en igualdad encuentran estos discursos, el riesgo de que el odio digital se traduzca en violencia real se multiplica.” Especialistas advierten que este tipo de contenido puede influir en entornos digitales y, en algunos casos, trasladarse a actos de violencia fuera de internet, especialmente entre jóvenes que consumen estas narrativas. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en la preparatoria y determinar las responsabilidades correspondientes.

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