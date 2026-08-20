VIDEO: Mujer se queda dormida en camión de Puebla y estalla contra el conductor al pasar su parada

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una mujer y el conductor de un transporte público de Puebla protagonizan una fuerte discusión. Según la información que acompaña la grabación, el conflicto comenzó después de que la pasajera se quedara dormida durante el recorrido.

Al despertar, la mujer habría descubierto que la unidad ya había pasado el sitio donde quería descender. Ante esta situación, reclamó al operador y aseguró que previamente le había indicado dónde debía bajar.

La grabación no muestra el momento exacto en que la pasajera se quedó dormida ni el inicio del conflicto, por lo que únicamente se puede observar una parte de la discusión.

El reclamo subió de tono dentro de la unidad

Durante el intercambio, la mujer acusó al conductor de haber ignorado su indicación y cuestionó que no le hubiera avisado cuando llegaron a su parada.

El operador, por su parte, intentó terminar la discusión con respuestas breves y le pidió que descendiera de la unidad. Sin embargo, el reclamo continuó y el tono de la conversación aumentó.

La pasajera llegó a exigir que llamaran a la policía para que pudiera bajar del vehículo. También lanzó diversos insultos contra el conductor, quien mantuvo una actitud aparentemente más contenida durante buena parte del intercambio.