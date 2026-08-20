VIDEO: Mujer se queda dormida en camión de Puebla y estalla contra el conductor al pasar su parada

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    VIDEO: Mujer se queda dormida en camión de Puebla y estalla contra el conductor al pasar su parada
    Una pasajera protagonizó una acalorada discusión con el conductor de una unidad de transporte público en Puebla después de quedarse dormida durante el recorrido y pasar la parada donde pretendía bajar. FOTO: REDES SOCIALES

El intercambio quedó registrado en video y terminó entre reclamos, insultos y la petición de llamar a la policía.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que una mujer y el conductor de un transporte público de Puebla protagonizan una fuerte discusión. Según la información que acompaña la grabación, el conflicto comenzó después de que la pasajera se quedara dormida durante el recorrido.

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Al despertar, la mujer habría descubierto que la unidad ya había pasado el sitio donde quería descender. Ante esta situación, reclamó al operador y aseguró que previamente le había indicado dónde debía bajar.

La grabación no muestra el momento exacto en que la pasajera se quedó dormida ni el inicio del conflicto, por lo que únicamente se puede observar una parte de la discusión.

El reclamo subió de tono dentro de la unidad

Durante el intercambio, la mujer acusó al conductor de haber ignorado su indicación y cuestionó que no le hubiera avisado cuando llegaron a su parada.

El operador, por su parte, intentó terminar la discusión con respuestas breves y le pidió que descendiera de la unidad. Sin embargo, el reclamo continuó y el tono de la conversación aumentó.

La pasajera llegó a exigir que llamaran a la policía para que pudiera bajar del vehículo. También lanzó diversos insultos contra el conductor, quien mantuvo una actitud aparentemente más contenida durante buena parte del intercambio.

Conductor explica que ya había terminado su ruta

En otro momento de la discusión, el operador explicó que no podía regresar a la pasajera hasta el punto donde pretendía bajar porque su recorrido ya había concluido.

De acuerdo con lo que se escucha en el video, el conductor le indicó que debía descender y tomar una unidad en sentido contrario para regresar a la zona que buscaba.

La discusión continuó mientras el vehículo permanecía detenido. El operador también le pidió a la mujer que bajara debido a que la unidad estaba obstruyendo el paso.

Video divide opiniones en redes sociales

La grabación provocó opiniones divididas entre usuarios de redes sociales. Algunos consideraron que el conductor pudo haber advertido a la pasajera cuando llegaron a la parada que había señalado, mientras que otros señalaron que los pasajeros también deben mantenerse atentos durante su recorrido, especialmente si existe la posibilidad de quedarse dormidos.

Otros internautas criticaron el comportamiento de ambos debido al nivel de los insultos y la manera en que escaló la discusión.

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Hasta el momento, no se ha informado públicamente si alguna autoridad intervino, si la pasajera presentó una queja o denuncia contra el conductor, ni cuál era exactamente la ruta de la unidad.

El caso abrió nuevamente el debate sobre la responsabilidad de pasajeros y operadores cuando un usuario pasa la parada en el transporte público y sobre la forma adecuada de resolver este tipo de conflictos.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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