Vinculan a dirigente sindical con grupo de Rocha Cantú

CIUDAD DE MÉXICO- Guillermo Fragoso Báez, líder sindical señalado por extorsiones a transportistas y cuyo domicilio fue atacado con explosivos en 2024, tiene vínculos con la organización criminal que encabezan Jacobo Reyes León “El Yeicob” y Raúl Rocha Cantú˙, uno de los dueños del certamen Miss Universo.

El líder del Sindicato Nacional 25 de Marzo, hoy prófugo de la justicia, está relacionado con “El Yeicob”, ex candidato a presidente municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México, según la indagatoria de la Fiscalía General de la República sobre el grupo dedicado al tráfico de armas, drogas y huachicol de Guatemala a México.

TE PUEDE INTERESAR: Red ligada con Raúl Rocha habría utilizado pacas de ropa para transportar armas

Escuchas telefónicas legales y documentos hallados en cateos, refieren que “El Yeicob” se ostentaba como abogado de Fragoso, quien supuestamente tenía grupos de choque para invadir predios y estaba registrado como escolta de una empresa de seguridad privada que era utilizada para traficar armas.

El 22 de febrero de este año, la FGR cateó en Querétaro el predio conocido como “La Espuela”, donde el grupo delictivo almacenaba el combustible que contrabandeaba desde Centroamérica.

En el lugar halló una credencial de elector de Fragoso y una constancia de consulta del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, en la que se establece que el líder sindical tiene el rango de escolta con el puesto de vigilante o guardia, en la empresa de seguridad privada Servicios Integrales Valbon.

De acuerdo con la FGR, esta compañía fue utilizada por la red criminal para traficar armas y conseguir licencias de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fragoso Báez ha sido señalado por extorsión a transportistas, la quema de pipas de la competencia y extorsión a gaseros. En 2021 buscó una diputación local en el Estado de México por el PRD, sin conseguirla.

Por Luis Fernando Castillo Gutiérrez, Agencia Reforma