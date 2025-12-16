Vinculan a dirigente sindical con grupo de Rocha Cantú

México
/ 16 diciembre 2025
    Vinculan a dirigente sindical con grupo de Rocha Cantú
    El líder del Sindicato Nacional 25 de Marzo, Guillermo Fragoso Báez, líder sindical es señalado por extorsiones a transportistas. Foto: Facebook/Guillermo Fragoso Báez

Guillermo Fragoso Báez, líder sindical es señalado por extorsiones a transportistas

CIUDAD DE MÉXICO- Guillermo Fragoso Báez, líder sindical señalado por extorsiones a transportistas y cuyo domicilio fue atacado con explosivos en 2024, tiene vínculos con la organización criminal que encabezan Jacobo Reyes León “El Yeicob” y Raúl Rocha Cantú˙, uno de los dueños del certamen Miss Universo.

El líder del Sindicato Nacional 25 de Marzo, hoy prófugo de la justicia, está relacionado con “El Yeicob”, ex candidato a presidente municipal de San Martín de las Pirámides, Estado de México, según la indagatoria de la Fiscalía General de la República sobre el grupo dedicado al tráfico de armas, drogas y huachicol de Guatemala a México.

TE PUEDE INTERESAR: Red ligada con Raúl Rocha habría utilizado pacas de ropa para transportar armas

Escuchas telefónicas legales y documentos hallados en cateos, refieren que “El Yeicob” se ostentaba como abogado de Fragoso, quien supuestamente tenía grupos de choque para invadir predios y estaba registrado como escolta de una empresa de seguridad privada que era utilizada para traficar armas.

El 22 de febrero de este año, la FGR cateó en Querétaro el predio conocido como “La Espuela”, donde el grupo delictivo almacenaba el combustible que contrabandeaba desde Centroamérica.

En el lugar halló una credencial de elector de Fragoso y una constancia de consulta del Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública, en la que se establece que el líder sindical tiene el rango de escolta con el puesto de vigilante o guardia, en la empresa de seguridad privada Servicios Integrales Valbon.

De acuerdo con la FGR, esta compañía fue utilizada por la red criminal para traficar armas y conseguir licencias de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fragoso Báez ha sido señalado por extorsión a transportistas, la quema de pipas de la competencia y extorsión a gaseros. En 2021 buscó una diputación local en el Estado de México por el PRD, sin conseguirla.

Por Luis Fernando Castillo Gutiérrez, Agencia Reforma

Temas


Extorsiones
Líderes
Sindicatos

Localizaciones


México

Organizaciones


Miss Universo

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Coahuila está entre los estados con más riesgo de perder empleos si no se implementan tarifas.

Coahuila: Protegen empleos aranceles a Asia... pero expertos advierten retos

Esta noche se confirmó el deceso del empresario saltillense.

Muere Sergio Verduzco Rosán, empresario de Saltillo; fue encontrado con arma de fuego
Fernández Montañez dijo que, pese a la disminución, siguen siendo tragedias que no deben ocurrir.

Disminuyen 55% feminicidios en Coahuila; la meta en 2026 es llegar a cero: fiscal Federico Fernández
Yuriri Ayala, diputada local de Morena; toma del pelo a Daniela Álvarez, diputada del PAN, mientras que Jesús Sesma, diputado del PVEM, intenta separarlas durante el zafarrancho que se armó en la tribuna del Congreso de la Ciudad de México.

Diputadas del PAN y Morena riñen en el Congreso de CDMX
Seis personas murieron tras el choque de una avioneta privada en Toluca, accidente del que comenzó a circular en redes sociales un audio del último contacto de la tripulación con la Torre de Control del Aeropuerto de Toluca.

Difunden supuesto audio de avioneta que se desplomó en Toluca: ‘nos estamos desplomando
Afirmó que la investigación y sanción de los delitos es responsabilidad de las fiscalías y los jueces, aunque recalcó que resulta igual de necesario atender las causas que originan el uso de sustancias.

Afirma Sheinbaum que se analizarán los alcances del decreto de Trump sobre fentanilo
La Secretaría de Salud ha exhortado a la población a aplicarse las vacunas disponibles en la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026.

Existe una vacuna contra la ‘Super gripe’; ¿cómo evitar síntomas graves de la H3N2?
La cadena Carl’s Jr. lanzó una promoción válida solo este martes 16 de diciembre, con la que ofrece una Classic Burger gratis al comprar cualquier combo participante en restaurantes de México

Carl’s Jr. regala una hamburguesa Classic Burger este martes 16 de diciembre en México