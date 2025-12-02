Vinculan a proceso a seis líderes sindicales ligados a extorsión y control ilegal de agua en el Edomex

    Vinculan a proceso a seis líderes sindicales ligados a extorsión y control ilegal de agua en el Edomex
    Autoridades del Estado de México detuvieron a seis presuntos integrantes de una red dedicada a la extracción y venta ilegal de agua en varios municipios de la entidad FOTO: FISCALÍA EDOMEX

La FGJEM procesó a seis presuntos operadores de una estructura dedicada al robo, venta y control ilegal del agua en más de diez municipios del Estado de México

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la vinculación a proceso de seis personas identificadas como presuntos integrantes y líderes de organizaciones sociales que, de acuerdo con las investigaciones, operaban estructuras dedicadas a la extracción, distribución y venta ilegal de agua en diversos municipios de la entidad.

Los detenidos fueron identificados como Cristian Jesús “N”, alias “Gimy” y/o “Jimmy”; Juan “N”; Guillermo “N”; Ricardo “N”; Juan Manuel “N”, alias “El Maya”; y María del Carmen “N”.

La autoridad los señaló como objetivos prioritarios dentro de la Operación “Caudal”, estrategia enfocada en combatir delitos relacionados con la apropiación ilegal de recursos hídricos y la extorsión vinculada a este tipo de actividades.

SEIS PERSONAS VINCULADAS A PROCESO SON SEÑALADAS DE SER LÍDERES DE COLECTIVOS Y SINDICATOS

La Fiscalía indicó que las personas detenidas estaban vinculadas con diversas organizaciones sociales que operaban bajo el formato de sindicatos y colectivos, entre ellas “Sindicato 22 de Octubre”, “Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM)”, “Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX)”, La Chokiza y Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o “Los Mayas.

Estas últimas dos tenían presuntos vínculos de colaboración con la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON)”.

SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SON VINCULADAS CON DELITOS COMO EXTORSIÓN, HOMICIDIOS, SECUESTROS Y MÁS

Según la información ministerial, estos grupos operaban principalmente en los municipios de Acolman, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco.

Las autoridades los relacionaron con actividades como extorsión, homicidio, secuestro, robo con violencia, despojo de propiedades, amenazas con arma de fuego y delitos contra la salud, así como afectaciones al servicio público de agua.

DETENCIONES Y SEÑALAMIENTOS DE LOS SEIS LÍDERES VINCULADOS A PROCESO EN EDOMEX

Cristian Jesús “N”, alias “Gimy” y/o “Jimmy”: La FGJEM señaló que Cristian Jesús “N”, Sexto Regidor en el municipio de Chalco, encabezaba el “Sindicato 22 de Octubre”. La investigación establece que presuntamente utilizaba pipas irregulares operadas por sus colaboradores para acaparar y vender agua de manera ilícita. También habría ordenado agresiones contra conductores ajenos a su red.

Fue detenido el 21 de noviembre mediante una orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, relacionado con hechos ocurridos en el municipio de La Paz.

Juan “N”: Identificado como Secretario General de la FITTAM y vocero del SUTMEX, las autoridades lo vinculan con actividades de control ilegal del agua y con órdenes de agresiones y robos con violencia contra propietarios de purificadoras y operadores de pipas independientes.

Fue detenido mediante una orden de aprehensión por el delito de extorsión en perjuicio de un hombre en Teotihuacán. Durante su captura le aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles y bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana.

Guillermo “N”: Las investigaciones señalan que recibía instrucciones directas de Cristian Jesús “N” para instalar tomas clandestinas conectadas a la red oficial y supervisar la venta de agua mediante pipas irregulares. Es considerado un integrante relevante del “Sindicato 22 de Octubre”.

Fue detenido por una orden de aprehensión por el delito de extorsión en agravio de una mujer en el municipio de Nezahualcóyotl.

Ricardo “N”: Identificado como integrante de “La Chokiza”, se le atribuye la propiedad y operación de pipas utilizadas para la distribución ilegal de agua y la administración de tomas clandestinas.

Fue capturado en cumplimiento de una orden de aprehensión por extorsión cometida en Ecatepec, en agravio de un masculino.

Juan Manuel “N”, alias “El Maya”: Según la Fiscalía, era el presunto líder de “Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o “Los Mayas” y generador de violencia en Ecatepec. Fue detenido en coordinación con la Secretaría de Marina y la Policía Municipal.

Le fueron cumplimentadas dos órdenes de aprehensión por hechos diversos de extorsión. Durante su captura, las autoridades aseguraron armas de fuego, narcóticos, vehículos y prendas con insignias apócrifas que simulaban pertenencia a corporaciones oficiales.

María del Carmen “N”: La investigada presuntamente facilitaba la ocupación de predios invadidos para su uso como pensiones de pipas y otros vehículos, además de estar vinculada con un caso de despojo a un propietario en Ecatepec.

La Fiscalía indicó que, presuntamente junto a Juan Manuel “N”, exigió 200 mil pesos a un propietario bajo amenaza de invasión y posteriormente lo desalojó mediante intimidación con armas de fuego.

FISCALÍA SOLICITA DENUNCIAR DELITOS RELACIONADOS CON EL CASO U OTROS CASOS

La institución puso a disposición el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número 800 702 8770 y la aplicación móvil FGJEdomex para denunciar cualquier hecho delictivo relacionado con estos u otros casos.

Las seis personas fueron ingresadas a Centros Preventivos y de Readaptación Social en Nezahualcóyotl, Otumba, Ecatepec y Almoloya de Juárez. Tras analizar los datos de prueba, una autoridad judicial determinó vincularlos a proceso.

La FGJEM reiteró que los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria.

