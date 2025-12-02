$!Vinculan a proceso a seis líderes sindicales ligados a extorsión y control ilegal de agua en el Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la vinculación a proceso de seis personas identificadas como presuntos integrantes y líderes de organizaciones sociales que, de acuerdo con las investigaciones, operaban estructuras dedicadas a la extracción, distribución y venta ilegal de agua en diversos municipios de la entidad. Los detenidos fueron identificados como Cristian Jesús “N”, alias “Gimy” y/o “Jimmy”; Juan “N”; Guillermo “N”; Ricardo “N”; Juan Manuel “N”, alias “El Maya”; y María del Carmen “N”. La autoridad los señaló como objetivos prioritarios dentro de la Operación “Caudal”, estrategia enfocada en combatir delitos relacionados con la apropiación ilegal de recursos hídricos y la extorsión vinculada a este tipo de actividades. TE PUEDE INTERESAR: Detienen a seis objetivos prioritarios en la segunda etapa de la Operación ‘Caudal’ en Edomex

SEIS PERSONAS VINCULADAS A PROCESO SON SEÑALADAS DE SER LÍDERES DE COLECTIVOS Y SINDICATOS La Fiscalía indicó que las personas detenidas estaban vinculadas con diversas organizaciones sociales que operaban bajo el formato de sindicatos y colectivos, entre ellas “Sindicato 22 de Octubre”, “Federación Internacional de Trabajadoras y Trabajadores Asalariados de México (FITTAM)”, “Sindicatos Unidos por la Transformación de México (SUTMEX)”, “La Chokiza” y “Somos Mayas, Somos Fuertes” y/o “Los Mayas”. Estas últimas dos tenían presuntos vínculos de colaboración con la “Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON)”. SINDICATOS Y ORGANIZACIONES SON VINCULADAS CON DELITOS COMO EXTORSIÓN, HOMICIDIOS, SECUESTROS Y MÁS Según la información ministerial, estos grupos operaban principalmente en los municipios de Acolman, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tecámac, Teotihuacán, Texcoco y Valle de Chalco. Las autoridades los relacionaron con actividades como extorsión, homicidio, secuestro, robo con violencia, despojo de propiedades, amenazas con arma de fuego y delitos contra la salud, así como afectaciones al servicio público de agua.