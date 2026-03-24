Vinculan a proceso a exgobernador de Baja California, Jaime ‘N’, por peculado y abuso de autoridad

El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, por el caso de la planta fotovoltaica de la empresa Next Energy, en el Valle de Mexicali Tras una audiencia celebrada en Mexicali, y que duró más de 24 horas, el juez de control Gerardo Anguiano Ceja, dio seis meses para cerrar la investigación, concluyendo el 25 de septiembre de 2026. E impuso, como medida cautelar, el pago de 100 mil pesos al dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), por lo que no irá a la prisión.

En la audiencia inicial, el juez determinó la imputación por peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones y facultades, en calidad de coautor y atribuyéndole dolo en las decisiones que derivaron en el contrato sobre la construcción, que no se logró concretar porque no adquirieron los permisos necesarios.

Bonilla fue gobernador de Baja California de noviembre de 2019 a octubre de 2021. Fue la administración de Marina del Pilar que informó la vinculación a proceso y denunció penalmente al exmandatario y a otros exfuncionarios por el daño al erario público por 12 mil millones de pesos para la adquisición de compromisos con Next Energy.

LA PLANTA QUE NO SE CONSTRUYÓ El contrato entre la administración estatal de Baja California y la empresa Next Energy comprometía a la entidad a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, dando un desembolso total de cerca de 44 mil millones de pesos, además de la inversión inicial por parte del estado de mil 300 millones de pesos como garantía para la puesta en marcha de la planta fotovoltaica. Mientras que el expediente señala que la Banca Firme realizó una primera quita relacionada con una obra que nunca se construyó por lo que se añadió un componente financiero, por lo que la revisión judicial busca determinar responsabilidad del exmandatario en la ejecución y contratación del proyecto, así como sus posibles efectos en las finanzas de Baja California.

Jaime Bonilla se desempeñaba como actual dirigente estatal de PT y fue gobernador de Baja California entre 2019 y 2021. Además, se desempeñó como senador por el Partido del Trabajo del 2021 al 2024.

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