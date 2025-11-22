Vinculan a proceso a cuatro policías de Nayarit por presunta tortura en el CEFERESO 4 de Tepic

México
/ 22 noviembre 2025
    Vinculan a proceso a cuatro policías de Nayarit por presunta tortura en el CEFERESO 4 de Tepic
    Cuatro policías estatales de Nayarit fueron vinculados a proceso por presunta tortura cometida en 2019 dentro del CEFERESO 4; una jueza de control otorgó cuatro meses para la investigación complementaria FOTO: ILUSTRATIVA | VANGUARDIA

La FGR informó la vinculación a proceso de cuatro policías de Nayarit por presunta tortura ocurrida en 2019 dentro del CEFERESO 4 de Tepic

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso de cuatro policías estatales de Nayarit por su presunta participación en actos de tortura cometidos contra una persona privada de la libertad hace seis años.

Los hechos habrían ocurrido en 2019 dentro de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 4 Noreste, ubicado en Tepic, Nayarit.

De acuerdo con un comunicado difundido por la institución, los agentes señalados fueron identificados como Mauricio “R”, Reynaldo “H”, Juan “F” y Humberto “H”.

ACTOS DE TORTURA REALIZADOS POR POLICÍAS DE NAYARIT DATAN DE 2019

La Fiscalía indicó que los hechos se remontan al año 2019, cuando presuntamente los cuatro policías, en el ejercicio de sus funciones, habrían golpeado y ejercido diversas formas de violencia física en contra de un recluso dentro de un módulo del centro penitenciario federal.

La dependencia no detalló la naturaleza específica de las agresiones, pero señaló que estas acciones motivaron la intervención de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT).

La FGR precisó que tanto las edades de los imputados como la identidad de la víctima fueron reservadas, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en casos de presuntos delitos de tortura.

Según la información oficial, los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la FEIDT reunieron y presentaron los datos de prueba ante una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Nayarit. Con base en estos elementos, la autoridad judicial determinó que existían indicios suficientes para iniciar un proceso penal en contra de los cuatro imputados.

JUEZA VINCULA A PROCESO A 4 POLICÍAS DE NAYARIT POR TORTURA

La jueza de control resolvió vincular a proceso a los policías y fijó un plazo de cuatro meses para el desahogo de la investigación complementaria.

Durante este periodo, ambas partes podrán aportar pruebas adicionales para fortalecer sus argumentos. La FGR señaló que también se impusieron medidas cautelares a los imputados, aunque no detalló cuáles fueron dichas restricciones.

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

