$!Vinculan a proceso a cuatro policías de Nayarit por presunta tortura en el CEFERESO 4 de Tepic

De acuerdo con un comunicado difundido por la institución, los agentes señalados fueron identificados como Mauricio “R”, Reynaldo “H”, Juan “F” y Humberto “H”.

Los hechos habrían ocurrido en 2019 dentro de las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social ( CEFERESO ) número 4 Noreste, ubicado en Tepic, Nayarit.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso de cuatro policías estatales de Nayarit por su presunta participación en actos de tortura cometidos contra una persona privada de la libertad hace seis años.

La Fiscalía indicó que los hechos se remontan al año 2019, cuando presuntamente los cuatro policías, en el ejercicio de sus funciones, habrían golpeado y ejercido diversas formas de violencia física en contra de un recluso dentro de un módulo del centro penitenciario federal.

La dependencia no detalló la naturaleza específica de las agresiones, pero señaló que estas acciones motivaron la intervención de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura (FEIDT).

La FGR precisó que tanto las edades de los imputados como la identidad de la víctima fueron reservadas, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en casos de presuntos delitos de tortura.

Según la información oficial, los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la FEIDT reunieron y presentaron los datos de prueba ante una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Nayarit. Con base en estos elementos, la autoridad judicial determinó que existían indicios suficientes para iniciar un proceso penal en contra de los cuatro imputados.

JUEZA VINCULA A PROCESO A 4 POLICÍAS DE NAYARIT POR TORTURA

La jueza de control resolvió vincular a proceso a los policías y fijó un plazo de cuatro meses para el desahogo de la investigación complementaria.

Durante este periodo, ambas partes podrán aportar pruebas adicionales para fortalecer sus argumentos. La FGR señaló que también se impusieron medidas cautelares a los imputados, aunque no detalló cuáles fueron dichas restricciones.