$!Vinculan a proceso a dos hombres por la desaparición de la joven de 16 años, Kimberly Moya, en Naucalpan

Una autoridad judicial del Estado de México determinó vincular a proceso a Gabriel Rafael "N" y Paulo Alberto "N" por su presunta participación en la desaparición de Kimberly Moya, una joven de 16 años vista por última vez el 2 de octubre en el municipio de Naucalpan. La resolución fue emitida tras una audiencia que se prolongó por más de 10 horas, en la que la defensa de ambos imputados presentó diversos elementos para intentar desvincularlos del caso. Sin embargo, la autoridad consideró que existían pruebas suficientes para iniciarles proceso penal.

DEFENSA NIEGA QUE BOTAS DE SOSPECHOSO PRESENTARAN MUESTRAS HEMÁTICAS VINCULADAS CON KIMBERLY MOYA Durante el desahogo de pruebas, la defensa presentó un dictamen pericial en criminalística y criminología, en el cual un especialista aseguró que las botas aseguradas en el taller donde trabajaba Gabriel “N” no presentaban manchas de sangre. Además, se informó que el vehículo Volkswagen tipo sedán, presuntamente utilizado en la desaparición de la menor, fue inspeccionado sin encontrarse rastros hemáticos. No obstante, parte de las vestiduras del automóvil habían sido cortadas, lo que complicó el análisis de posibles indicios. PERITO SEÑALA FALTA DE ACCESO TOTAL A MATERIAL AUDIOVISUAL; INTERPONE DEFENSA RECURSO DE RECUSACIÓN Un perito en informática forense declaró que no pudo emitir conclusiones sobre el contenido de los videos presentados como evidencia, ya que no tuvo acceso completo al material audiovisual. En el transcurso de la audiencia, la defensa de Gabriel “N” interpuso un recurso de recusación contra el juez, argumentando falta de imparcialidad durante el proceso. Por esta razón, el juzgador se reservó el plazo de investigación complementaria, el cual será determinado una vez que dicho recurso sea resuelto por las instancias correspondientes.