Vinculan a proceso a dos hombres por la desaparición de la joven de 16 años, Kimberly Moya, en Naucalpan

México
/ 17 octubre 2025
    Vinculan a proceso a dos hombres por la desaparición de la joven de 16 años, Kimberly Moya, en Naucalpan
    Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” por su presunta participación en la desaparición de Kimberly Moya, joven de 16 años vista por última vez en Naucalpan el 2 de octubre FOTO: VANGUARDIA

Dos hombres fueron vinculados a proceso por la desaparición de Kimberly Moya, estudiante del CCH Naucalpan, desaparecida desde el 2 de octubre

Una autoridad judicial del Estado de México determinó vincular a proceso a Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” por su presunta participación en la desaparición de Kimberly Moya, una joven de 16 años vista por última vez el 2 de octubre en el municipio de Naucalpan.

La resolución fue emitida tras una audiencia que se prolongó por más de 10 horas, en la que la defensa de ambos imputados presentó diversos elementos para intentar desvincularlos del caso. Sin embargo, la autoridad consideró que existían pruebas suficientes para iniciarles proceso penal.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía del Estado de México detiene a dos hombres por la desaparición de Kimberly Moya en Naucalpan

$!Vinculan a proceso a dos hombres por la desaparición de la joven de 16 años, Kimberly Moya, en Naucalpan

DEFENSA NIEGA QUE BOTAS DE SOSPECHOSO PRESENTARAN MUESTRAS HEMÁTICAS VINCULADAS CON KIMBERLY MOYA

Durante el desahogo de pruebas, la defensa presentó un dictamen pericial en criminalística y criminología, en el cual un especialista aseguró que las botas aseguradas en el taller donde trabajaba Gabriel “N” no presentaban manchas de sangre.

Además, se informó que el vehículo Volkswagen tipo sedán, presuntamente utilizado en la desaparición de la menor, fue inspeccionado sin encontrarse rastros hemáticos. No obstante, parte de las vestiduras del automóvil habían sido cortadas, lo que complicó el análisis de posibles indicios.

PERITO SEÑALA FALTA DE ACCESO TOTAL A MATERIAL AUDIOVISUAL; INTERPONE DEFENSA RECURSO DE RECUSACIÓN

Un perito en informática forense declaró que no pudo emitir conclusiones sobre el contenido de los videos presentados como evidencia, ya que no tuvo acceso completo al material audiovisual.

En el transcurso de la audiencia, la defensa de Gabriel “N” interpuso un recurso de recusación contra el juez, argumentando falta de imparcialidad durante el proceso. Por esta razón, el juzgador se reservó el plazo de investigación complementaria, el cual será determinado una vez que dicho recurso sea resuelto por las instancias correspondientes.

$!Vinculan a proceso a dos hombres por la desaparición de la joven de 16 años, Kimberly Moya, en Naucalpan

MADRE DE KIMBERLY MOYA RECONOCE AVANCES; SIN EMBARGO, SU HIJA SIGUE DESAPARECIDA

A las afueras del juzgado se encontraba Berenice Jaqueline, madre de la joven desaparecida, quien acudió portando una ficha de búsqueda y un megáfono para exigir avances en el caso y demandar justicia.

Al concluir la audiencia, expresó que la vinculación de los dos hombres representa un paso importante en la investigación, aunque insistió en que su prioridad es encontrar a su hija.

“Fue algo positivo, sin embargo sigo esperando una respuesta. Yo sé que se ha avanzado bastante, pero son muchos días sin ella. A mí me interesa mi hija; teniendo a mi nena, seguiré lo que tenga que seguir”, declaró a medios de comunicación.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LA DESAPARICIÓN DE KIMBERLY MOYA?

Kimberly Moya, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue reportada como desaparecida el 2 de octubre.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, salió de su domicilio para imprimir una tarea en un local del barrio San Rafael Chamapa. Las cámaras de vigilancia de la zona registraron su trayecto hasta pocos minutos antes de su desaparición.

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) apuntan a que Gabriel Rafael “N” y Paulo Alberto “N” habrían sustraído a la menor y la habrían trasladado en un vehículo tipo bocho de color gris.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a Lex Ashton por homicidio calificado y tentativa de homicidio, por ataque en CCH Sur

Tras realizar un cateo en un taller mecánico, las autoridades detuvieron a ambos sospechosos y localizaron unas botas con rastros de sangre. Los análisis periciales confirmaron que el material genético coincidía con el ADN proporcionado por los padres de Kimberly, lo que reforzó la línea de investigación.

Actualmente, los dos imputados permanecen bajo medida cautelar de prisión preventiva, mientras la Fiscalía mexiquense continúa con la recolección de pruebas para esclarecer el paradero de la joven y determinar la posible responsabilidad penal de los señalados.

Temas


Desaparecidas
Menores De Edad
Vinculación A Proceso

Localizaciones


Edomex
Naucalpan

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar