Vinculan a proceso a dos policías municipales de Temoaya por presunto homicidio calificado

Los, ahora, exelementos de la Policía Municipal de Temoaya permanecerán en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria del caso
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Berta “N” e Ismael Jair “N”, quienes se desempeñaban como policías municipales de Temoaya, por su presunta intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre. La decisión fue emitida por la Autoridad Judicial tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.
De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2025, cuando los ahora imputados circulaban a bordo de un vehículo oficial de la policía municipal de Temoaya. En ese contexto, interceptaron a la víctima y a dos personas que lo acompañaban en el kiosco de la colonia Solalpan, Primera Sección.
POLICÍAS DE TEMOAYA LE DISPARAN A HOMBRE, LO GOLPEAN Y ROBAN SUS PERTENENCIAS
Durante el encuentro, la víctima identificó a Ismael Jair “N” como su agresor, señalando que previamente había sido golpeado y despojado de sus pertenencias por él. Ante esta situación, el hombre intentó huir del lugar.
Según las indagatorias, la víctima fue alcanzada metros adelante, sobre la calle 30 de enero, donde los servidores públicos presuntamente accionaron sus armas de cargo. A pesar de que el hombre ya se encontraba herido, los imputados descendieron del vehículo oficial para golpearlo en la cabeza.
Posteriormente, de acuerdo con la investigación, le habrían robado sus pertenencias y lo coaccionaron para que se ocultara en una milpa cercana.
MUJER POLICÍA AMENAZA DE MUERTE A TESTIGO
Las autoridades señalaron que, al retirarse del lugar, Berta “N” presuntamente amenazó de muerte a un testigo que intentó brindar auxilio a la víctima.
El hombre falleció a consecuencia de un disparo de arma de fuego y, según la carpeta de investigación, también influyó la omisión de auxilio por parte de los servidores públicos involucrados.
DETIENEN A DOS POLICÍAS DE TEMOAYA POR SU PRESUNTA PARTICIPACIÓN EN UN HOMICIDIO
Una vez que la FGJEM tuvo conocimiento de los hechos, se iniciaron las indagatorias correspondientes, las cuales permitieron identificar y ubicar a los probables responsables. Ambos fueron aprehendidos al exterior de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, localizadas en el kilómetro 13.5 de la carretera Toluca–Temoaya, en el Ejido de Dolores.
Tras su detención, Berta “N” e Ismael Jair “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de “Santiaguito”, donde un juez determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México recordó que, conforme a la ley, los imputados deben ser considerados inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra.
Asimismo, la institución puso a disposición de la ciudadanía diversos canales para aportar información o denunciar posibles hechos delictivos relacionados con este caso u otros, a través del correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 702 8770, así como la aplicación FGJEdomex, disponible de manera gratuita para dispositivos con sistemas iOS y Android.