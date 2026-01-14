Vinculan a proceso a dos policías municipales de Temoaya por presunto homicidio calificado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Berta “N” e Ismael Jair “N”, quienes se desempeñaban como policías municipales de Temoaya, por su presunta intervención en el delito de homicidio calificado en agravio de un hombre. La decisión fue emitida por la Autoridad Judicial tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

De acuerdo con la información oficial, los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2025, cuando los ahora imputados circulaban a bordo de un vehículo oficial de la policía municipal de Temoaya. En ese contexto, interceptaron a la víctima y a dos personas que lo acompañaban en el kiosco de la colonia Solalpan, Primera Sección.

POLICÍAS DE TEMOAYA LE DISPARAN A HOMBRE, LO GOLPEAN Y ROBAN SUS PERTENENCIAS

Durante el encuentro, la víctima identificó a Ismael Jair “N” como su agresor, señalando que previamente había sido golpeado y despojado de sus pertenencias por él. Ante esta situación, el hombre intentó huir del lugar.

Según las indagatorias, la víctima fue alcanzada metros adelante, sobre la calle 30 de enero, donde los servidores públicos presuntamente accionaron sus armas de cargo. A pesar de que el hombre ya se encontraba herido, los imputados descendieron del vehículo oficial para golpearlo en la cabeza.

Posteriormente, de acuerdo con la investigación, le habrían robado sus pertenencias y lo coaccionaron para que se ocultara en una milpa cercana.