$!Vinculan a proceso a exalcalde de San Martín de las Pirámides por extorsión

Un juez vinculó a proceso a Francisco “N”, exalcalde de San Martín de las Pirámides, por su probable participación en el delito de extorsión, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) documentara una presunta exigencia de dinero a una mujer a cambio de no difundir fotografías y videos personales. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía mexiquense, los hechos comenzaron el 9 de febrero de 2026, cuando la víctima recibió diversos mensajes a través de una aplicación de redes sociales. Según la FGJEM, Francisco “N” le habría exigido una cantidad de dinero bajo la condición de no publicar las imágenes y videos personales. Las comunicaciones entre ambos habrían continuado durante los meses siguientes.

EXALCALDE FUE DETENIDO DURANTE OPERATIVO DE PAGO CONTROLADO La Fiscalía señaló que el 10 de agosto el exfuncionario presuntamente volvió a contactar a la víctima para acordar el lugar y la hora en que se realizaría la entrega del dinero. Ante esta situación, la FGJEM implementó un operativo de pago controlado en un domicilio ubicado en el municipio de Tecámac. El 11 de agosto, la víctima acudió al sitio acordado y entregó el dinero al investigado. En ese momento, agentes de la Fiscalía mexiquense detuvieron a Francisco “N” en flagrancia. Posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, conocido como penal de Chiconautla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

JUEZ DETERMINA CONTINUAR PROCESO POR EXTORSIÓN Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba relacionados con la investigación. Tras analizarlos, el juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra Francisco “N” por su probable participación en el delito de extorsión. La Fiscalía indicó que, en caso de que posteriormente se determine su responsabilidad mediante una sentencia, la pena por el delito que se le imputa podría alcanzar hasta 42 años de prisión. El proceso continuará en la etapa de investigación complementaria, para la cual el juez concedió un plazo de tres meses.

FRANCISCO “N” FUE ALCALDE DE SAN MARTÍN DE LAS PIRÁMIDES Francisco “N” se desempeñó como presidente municipal de San Martín de las Pirámides entre 2015 y 2018, bajo el partido político PRI. Durante ese periodo, el municipio recibió la denominación de Pueblo Mágico, de acuerdo con información difundida por medios locales. El exfuncionario también fue relacionado con un accidente automovilístico ocurrido en 2021 en San Mateo Atenco, donde murieron tres personas después de que la camioneta tipo Traverse que conducía impactara contra un automóvil Topaz. De acuerdo con las autoridades, Francisco “N” se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente.