Vinculan a proceso a exalcalde de Tequila por presuntos vínculos con el CJNG y delitos de secuestro agravado

Un juez federal vinculó a proceso la noche del martes 10 de febrero al exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, relacionados con actividades atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La resolución judicial también incluyó a dos de sus colaboradores, quienes enfrentan acusaciones por su presunta participación en una organización criminal señalada de extorsionar y secuestrar a empresarios, políticos y comerciantes en el municipio.

DETENCIÓN DE EXALCALDE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE TEQUILA

El ex presidente municipal fue detenido el 5 de febrero de 2026 durante un operativo de fuerzas federales. En la acción también fueron arrestados Juan Manuel “N”, director de Seguridad Pública municipal, Juan Gabriel “N”, director de Catastro y Predial e Isaac “N”, director de Obras Públicas.

Las autoridades federales señalaron que los detenidos estarían presuntamente vinculados al CJNG, organización criminal con presencia en diversas regiones del país.

IMPUTADOS NIEGAN VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO; DECLARAN DESCONOCER A ‘EL REY MAGO’

Durante la audiencia en la que se resolvió la vinculación a proceso, el exalcalde y dos de los detenidos respondieron preguntas planteadas por su defensa, relacionadas con su identidad, funciones dentro de la administración municipal y su presunta participación en actividades ilícitas.

De acuerdo con lo expuesto en la diligencia, los imputados negaron haber ordenado o participado en actos delictivos. Asimismo, señalaron desconocer a Severo Flores Mendoza, alias “El Rey Mago”, identificado en investigaciones federales como presunto jefe de plaza del CJNG y señalado como una figura relevante en actividades de extorsión en la región.

ORGANIGRAMA DE LA FGR IDENTIFICA A DIEGO RIVERA COMO LÍDER DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Según información presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), existe un organigrama delictivo en el que se ubica a Diego “N” como presunto líder de una organización criminal sin denominación específica.

En esa estructura, también aparece Juan Manuel “N”, quien fungía como director de Seguridad Pública municipal. De forma paralela, las investigaciones ubican a “El Rey Mago” como un presunto operador vinculado al CJNG.

Diversas indagatorias refieren que Severo Flores Mendoza habría sido investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por posibles nexos con dicha organización criminal, además de presuntamente proporcionar información de carácter judicial al grupo delictivo.

Asimismo, se le relaciona con antecedentes dentro de corporaciones de seguridad, donde se desempeñó como director de Seguridad Pública y posteriormente como Coordinador Regional de Seguridad en la zona Valles de Jalisco.

DIEGO RIVERA NAVARRO CONTINUARÁ RECLUIDO EN EL PENAL DEL ALTIPLANO

Tras su detención, el exalcalde fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, considerado un centro penitenciario de máxima seguridad.

Luego de la audiencia en la que se determinó su vinculación a proceso, Rivera Navarro permanecerá recluido en dicho penal mientras continúa el proceso judicial en su contra.

Las autoridades federales continuarán con las investigaciones para determinar la posible responsabilidad penal de los imputados en los delitos que se les atribuyen. El proceso judicial seguirá su curso conforme a las etapas establecidas en el sistema de justicia penal acusatorio.