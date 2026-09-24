Vinculan a proceso a exfuncionaria de Durango por desaparición y homicidio
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Georgina “N” fue capturada por la FGR en Quintana Roo por su presunta implicación en un crimen cometido en 2022. Permanecerá en prisión preventiva.
Georgina “N”, una exservidora pública de seguridad en Durango, fue vinculada a proceso por su posible participación en los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la medida tras presentar las pruebas iniciales ante un juez federal.
La detención de la exfuncionaria ocurrió en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, mediante un operativo ejecutado por agentes federales. Tras su captura, la acusada fue trasladada e ingresada a un centro penitenciario donde enfrentará un proceso penal.
LOS HECHOS OCURRIDOS EN DURANGO
El caso por el que se le acusa es de marzo del 2022 en el municipio de Vicente Guerrero, Durango. Según las investigaciones oficiales, la detenida presuntamente abordó a la víctima a bordo de un vehículo en dicha localidad.
La víctima permaneció desaparecida durante varios días que las autoridades localizaron su cuerpo sin vida. A partir del hallazgo, las autoridades abrieron una carpeta de investigación que derivó en la identificación de Georgina “N” como presunta responsable.
¿CUÁL ES SU ESTATOS LEGAL?
Un juez de control dictó la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada mientras se desarrolla el juicio. Esta decisión busca garantizar que la exservidora permanezca bajo custodia durante el proceso.
El poder judicial fijó un plazo de tres meses para el cierra de la investigación complementaria. En este periodo, tanto la fiscalía como la defensa presentarán las pruebas finales para determinar la responsabilidad legal de la detenida.