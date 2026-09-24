Vinculan a proceso a exfuncionaria de Durango por desaparición y homicidio

Georgina “N”, una exservidora pública de seguridad en Durango , fue vinculada a proceso por su posible participación en los delitos de desaparición forzada y homicidio calificado. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la medida tras presentar las pruebas iniciales ante un juez federal.

La detención de la exfuncionaria ocurrió en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, mediante un operativo ejecutado por agentes federales. Tras su captura, la acusada fue trasladada e ingresada a un centro penitenciario donde enfrentará un proceso penal.

LOS HECHOS OCURRIDOS EN DURANGO

El caso por el que se le acusa es de marzo del 2022 en el municipio de Vicente Guerrero, Durango. Según las investigaciones oficiales, la detenida presuntamente abordó a la víctima a bordo de un vehículo en dicha localidad.

La víctima permaneció desaparecida durante varios días que las autoridades localizaron su cuerpo sin vida. A partir del hallazgo, las autoridades abrieron una carpeta de investigación que derivó en la identificación de Georgina “N” como presunta responsable.