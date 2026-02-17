Vinculan a proceso a Javier Duarte por desvío de 5 mdp; se queda en prisión preventiva

La vinculación a proceso y la ratificación de la prisión preventiva contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de peculado —relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos de recursos federales— fue determinada por un juez federal, decisión que mantiene en suspenso su eventual salida de prisión prevista para abril.

El juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, resolvió además conceder a la Fiscalía General de la República un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, pese a los cuestionamientos planteados por la defensa.

Durante la continuación de la audiencia inicial, que se prolongó por más de diez horas, el juzgador consideró que la Fiscalía aportó datos de prueba que permiten suponer que Duarte de Ochoa encabezó un entramado mediante el cual ordenó a funcionarios, en particular a su extesorero Antonio Tareck Abdalá, mezclar recursos federales y estatales para posteriormente desviarlos.