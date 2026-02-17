Vinculan a proceso a Javier Duarte por desvío de 5 mdp; se queda en prisión preventiva

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 17 febrero 2026
    Vinculan a proceso a Javier Duarte por desvío de 5 mdp; se queda en prisión preventiva
    Juez dicta vinculación a proceso y la ratificación de la prisión preventiva contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. CUARTOSCURO

El abogado defensor, Pablo Campuzan, cuestionó al juez de control al señalar presuntas imprecisiones en las circunstancias de modo, tiempo y lugar expuestas en la resolución

La vinculación a proceso y la ratificación de la prisión preventiva contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por el delito de peculado —relacionado con el presunto desvío de cinco millones de pesos de recursos federales— fue determinada por un juez federal, decisión que mantiene en suspenso su eventual salida de prisión prevista para abril.

El juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, resolvió además conceder a la Fiscalía General de la República un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, pese a los cuestionamientos planteados por la defensa.

TE PUEDE INTERESAR: Juez dicta prisión preventiva justificada a Javier Duarte por desvío de 5 mdp

Durante la continuación de la audiencia inicial, que se prolongó por más de diez horas, el juzgador consideró que la Fiscalía aportó datos de prueba que permiten suponer que Duarte de Ochoa encabezó un entramado mediante el cual ordenó a funcionarios, en particular a su extesorero Antonio Tareck Abdalá, mezclar recursos federales y estatales para posteriormente desviarlos.

“El entramado demuestra que los servidores públicos sostenían directamente reuniones con él (Javier Duarte) y recibían instrucciones hasta 2013”.

Tras conocerse el fallo, el exmandatario veracruzano expresó su inconformidad con la resolución judicial.

“No me encuentro sorprendido. Ganó nuevamente la política sobre la justicia”.

TE PUEDE INTERESAR: Duarte dice que quieren impedir su salida en abril y llama ‘sandeces’ a la acusación de la FGR

Finalmente, su abogado defensor, Pablo Campuzan, cuestionó al juez de control al señalar presuntas imprecisiones en las circunstancias de modo, tiempo y lugar expuestas en la resolución.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
Detenciones
Peculado

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Elementos de diferentes instituciones de seguridad recibieron en Nuevo León una capacitación especializada, impartida por el Critical Protective Analysis Group (CPAG) del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Servicio Secreto de EU da curso a instituciones de seguridad en Nuevo León de frente al Mundial
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La Secretaría de Salud (SSa) federal informó sobre el hallazgo de suministros y medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

Secretaría de Salud detecta medicamentos caducados en Hospital Infantil de la CDMX
Grecia Quiroz exigió la investigación de Leonel Godoy Rangel, Raúl Morón Orozco e Ignacio Campos Equihua

Grecia Quiroz exige carpeta de investigación contra funcionarios de Morena por homicidio de Manzo
Católicos rezan el rosario al tiempo que un sacerdote marca la frente de los fieles con ceniza durante la misa del Miércoles de Ceniza en la Iglesia del Divino Niño en Bogotá, Colombia.

Con el miércoles de Ceniza inicia la Cuaresma, una temporada de reflexión para los católicos

Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
La aplicación de comercio electrónico Shein se muestra en un smartphone frente a una pantalla con la bandera de la Unión Europea (parte trasera), en Berlín, Alemania.

Comisión Europea investigará a Shein por venta de artículos ilegales entre ellos ‘material de abuso sexual infantil’
Estas medidas gubernamentales contra las redes sociales y su funcionamiento se están intensificando para regular aspectos dañinos de estas.

España investigará a X, Meta y TikTok por contenido de abuso sexual infantil generado con IA