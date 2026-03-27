Vinculan a proceso a profesor en Michoacán por presunto abuso sexual contra alumno de 6 años

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México
/ 27 marzo 2026
    Vinculan a proceso a profesor en Michoacán por presunto abuso sexual contra alumno de 6 años
    Un profesor fue vinculado a proceso en Michoacán por presunto abuso sexual contra un alumno de seis años; juez dictó prisión preventiva VANGUARDIA

Gerardo Javier “N” fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual contra un alumno de seis años y permanecerá en prisión preventiva

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que obtuvo de un juez de control la vinculación a proceso de Gerardo Javier “N”, por su posible responsabilidad en el delito de abuso sexual cometido en agravio de un alumno de seis años de edad.

De acuerdo con los datos de prueba presentados por la autoridad, los hechos habrían ocurrido el 7 de marzo de 2025 cuando ambos se encontraban en clase. Según la investigación, el imputado habría solicitado al menor que se acercara a su escritorio, lugar donde presuntamente se registró la agresión sexual.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/profesor-de-ingles-es-vinculado-a-proceso-por-grabar-bajo-la-falda-a-estudiante-en-cdmx-LL19653901

VINCULAN A PROCESO A PROFESOR POR AGRESIÓN SEXUAL CONTRA MENOR

Durante la audiencia realizada mediante citación, el órgano jurisdiccional resolvió vincular a proceso al imputado. Asimismo, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La fiscalía estatal indicó que continuará con las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades legales del acusado.

La institución también reiteró su compromiso de investigar y perseguir delitos que atenten contra la integridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-maestro-de-ingles-acusado-de-elaborar-y-almacenar-pornografia-infantil-en-puerto-vallarta-GP19703225

OTRO PROFESOR DETENIDO POR PRESUNTOS DELITOS SEXUALES CONTRA ESTUDIANTE

Este caso se dio a conocer un día después de que la Fiscalía del Estado de Jalisco informara sobre la captura de un hombre señalado por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, en su modalidad de elaboración y almacenamiento de pornografía infantil, en el municipio de Puerto Vallarta.

El detenido fue identificado como Alfredo “N”. La orden de aprehensión fue cumplimentada por personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

EN ENERO SE REGISTRARON CASI 13 MIL DELITOS CONTRA MENORES DE EDAD EN MÉXICO

La Red por los Derechos de la Infancia en México señaló en su publicación “Delitos contra niñas, niños y adolescentes en México (a enero de 2026)” que en el país las personas de entre 0 y 17 años fueron víctimas de 12 mil 941 delitos durante enero de 2026, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte indica que el 48 por ciento de las víctimas fueron mujeres y el 36.6 por ciento hombres. Entre los delitos más frecuentes se encuentra la violencia familiar, que representó el 18.7 por ciento del total, con una proporción ligeramente mayor en mujeres que en hombres.

Una proporción similar, equivalente al 18 por ciento, correspondió a otros delitos sexuales que incluyen violación, abuso, acoso y hostigamiento sexual, así como rapto. En estos casos, el 86.4 por ciento de las víctimas fueron mujeres y el 13.3 por ciento hombres.

VIOLENCIA FAMILIAR, FEMINICIDIOS, HOMICIDIOS Y VIOLENCIA SEXUAL SON LOS PRINCIPALES DELITOS CONTRA MENORES

Durante enero de 2026 se registraron diversas víctimas de delitos contra personas de 0 a 17 años en el país. Entre los casos reportados se documentaron 2 mil 414 víctimas de violencia familiar, lo que equivale a 78 casos diarios. También se contabilizaron 2 mil 331 víctimas de otros delitos sexuales, con un promedio de 75 al día.

El informe incluye 47 víctimas por feminicidio y homicidio doloso en conjunto, así como 916 víctimas de lesiones dolosas, tortura y otros delitos con violencia física. Además, se reportaron 13 víctimas de trata de personas, cuatro de trata con fines de explotación sexual y nueve relacionadas con pornografía infantil.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-en-cdmx-a-mujer-investigada-por-pornografia-infantil-en-agravio-de-sus-hijas-BO19605206

El documento también registró dos víctimas de secuestro y 170 casos clasificados como corrupción de menores. La organización señaló que estas cifras representan solo una fracción de los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes en el país.

El proceso contra Gerardo Javier “N” continuará mientras la autoridad ministerial recaba más elementos. El plazo fijado por el juez permitirá a la fiscalía completar la investigación complementaria antes de que el caso avance a la siguiente etapa procesal.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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