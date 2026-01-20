Vinculan a proceso a ex policía municipal por desaparición forzada de cinco jóvenes en Ensenada

México
/ 20 enero 2026
    Vinculan a proceso a ex policía municipal por desaparición forzada de cinco jóvenes en Ensenada
    Un juez de control vinculó a proceso a Martín “N”, ex agente de la Policía Municipal, y le impuso prisión preventiva por su presunta participación en la desaparición forzada de cinco jóvenes ocurrida en marzo de 2025 en Ensenada Fiscalía de Baja California

La Fiscalía General del Estado informó que Martín “N”, ex agente municipal, permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal por el delito de desaparición forzada

La Fiscalía General del Estado informó que obtuvo un auto de vinculación a proceso penal y la imposición de prisión preventiva como medida cautelar en contra de Martín “N”, ex agente de la Policía Municipal, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada. La determinación fue emitida por un Juez de Control, luego de que se acreditaran los elementos necesarios presentados por el Ministerio Público.

De acuerdo con la autoridad estatal, los hechos investigados están relacionados con la desaparición de cinco jóvenes ocurrida en marzo de 2025 en la zona de Tierra Santa, ejido El Porvenir, en el municipio de Ensenada.

DESAPARICIÓN OCURRIÓ DURANTE OPERATIVO POLICIAL EN MARZO DE 2025

Según las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, los hechos se registraron aproximadamente a las 14:00 horas del viernes 7 de marzo de 2025.

En ese momento, las víctimas se encontraban en un domicilio ubicado en la zona de Monte Parnasso, en compañía de otras personas, cuando fueron sorprendidas por elementos de la Policía Municipal, entre ellos Martín “N”.

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD Y TRASLADO EN UNIDADES OFICIALES

Con base en los datos de prueba recabados, se estableció que los agentes ingresaron al inmueble haciendo uso de su investidura como servidores públicos. Posteriormente, privaron de la libertad tanto a las víctimas como a sus acompañantes, sometiéndolos mediante agresiones físicas y amenazas con armas de fuego.

De acuerdo con la investigación, las personas retenidas fueron trasladadas en unidades oficiales. Los testigos fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, mientras que las cinco víctimas fueron llevadas a un sitio que, hasta el momento, permanece desconocido.

ACTIVAN PROTOCOLOS DE BÚSQUEDA E INVESTIGACIÓN

Tras la presentación de las denuncias correspondientes, se activó de manera inmediata el protocolo de búsqueda. Agentes del Ministerio Público y de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía Especializada, llevaron a cabo diversas diligencias, entre ellas entrevistas y búsquedas en campo.

Estas acciones permitieron a las autoridades establecer el contexto de los hechos y reunir los elementos de prueba necesarios para proceder penalmente en contra de los presuntos responsables.

SIETE AGENTES MUNICIPALES HAN SIDO VINCULADOS A PROCESO

La Fiscalía General del Estado informó que, como resultado de las investigaciones, han sido vinculados a proceso siete agentes municipales presuntamente relacionados con la desaparición de los jóvenes. Entre ellos se encuentra Martín “N”, quien fue detenido mediante una orden de aprehensión cumplimentada el pasado 12 de enero.

El imputado permanecerá bajo prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso penal en su contra, conforme a lo determinado por el Juez de Control.

La Fiscalía General del Estado señaló que continuará con las labores de investigación para localizar a las víctimas, agotar todas las líneas de indagatoria y garantizar que las personas que resulten responsables enfrenten la justicia conforme a la ley. Asimismo, indicó que las diligencias seguirán en curso como parte del compromiso institucional con la atención de los casos de desaparición forzada.

