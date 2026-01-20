$!Vinculan a proceso a ex policía municipal por desaparición forzada de cinco jóvenes en Ensenada

La Fiscalía General del Estado informó que obtuvo un auto de vinculación a proceso penal y la imposición de prisión preventiva como medida cautelar en contra de Martín “N”, ex agente de la Policía Municipal, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada. La determinación fue emitida por un Juez de Control, luego de que se acreditaran los elementos necesarios presentados por el Ministerio Público.

De acuerdo con la autoridad estatal, los hechos investigados están relacionados con la desaparición de cinco jóvenes ocurrida en marzo de 2025 en la zona de Tierra Santa, ejido El Porvenir, en el municipio de Ensenada.

DESAPARICIÓN OCURRIÓ DURANTE OPERATIVO POLICIAL EN MARZO DE 2025

Según las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, los hechos se registraron aproximadamente a las 14:00 horas del viernes 7 de marzo de 2025.

En ese momento, las víctimas se encontraban en un domicilio ubicado en la zona de Monte Parnasso, en compañía de otras personas, cuando fueron sorprendidas por elementos de la Policía Municipal, entre ellos Martín “N”.