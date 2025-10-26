PAN inicia gira nacional tras su relanzamiento; Romero Herrera llama a jóvenes a ‘defender la libertad’

CDMX.- A una semana del relanzamiento del Partido Acción Nacional (PAN), su dirigente nacional Jorge Romero Herrera reafirmó el llamado a los mexicanos para unirse al blanquiazul y “defender a la patria, a las familias y a la libertad” frente a lo que calificó como “un gobierno que concentra el poder y debilita las instituciones”.

Romero Herrera adelantó que el PAN iniciará una gira nacional por universidades, comenzando en Jalisco y Querétaro, con el propósito de escuchar a los jóvenes y construir junto a ellos una agenda ciudadana basada en libertad, oportunidades y participación.

TE PUEDE INTERESAR: Cruz Roja pide más donativos ante la creciente crisis tras las inundaciones en cinco estados

“Nuestra nueva era empieza con los jóvenes. Queremos que participen, que tomen decisiones. El PAN se abre a las nuevas generaciones porque son ellas las que van a transformar el país”, declaró el dirigente.

El panista destacó que el relanzamiento del partido, realizado en el Ángel de la Independencia, reunió a más de 25 mil personas en un acto que calificó como histórico por su mensaje de unidad y esperanza. “El PAN volvió a llenar las calles con familias y jóvenes que quieren defender a México. Morena ni siquiera quiso referirse a esa movilización, porque saben que cuando la gente despierta, el poder absoluto se tambalea”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran 385 kilos y 170 litros de metanfetamina en cateo en Culiacán

El líder nacional aseguró que el nuevo PAN busca abrirse por completo a la ciudadanía, permitiendo que cualquier persona pueda afiliarse o registrarse como candidata o candidato a través de una aplicación digital, sin trámites presenciales ni requisitos burocráticos.

Romero afirmó que la respuesta ha sido “impresionante”, pues miles de personas ya descargaron la aplicación y comenzaron su proceso de afiliación, lo que refleja el entusiasmo de una nueva generación que busca participar activamente en la vida pública.

TE PUEDE INTERESAR: Decomisan casa usada por ‘El Nini’ para secuestros en Culiacán, valuada en más de 4 millones

“Cada nuevo registro es una voz que se suma a defender a México, a la Patria y a la libertad que hoy está en riesgo”, subrayó el dirigente, quien insistió en que el partido se encuentra en una etapa de transformación y apertura.

Finalmente, Romero Herrera reafirmó que el PAN “defenderá a México rumbo a 2027”, con la consigna de “Patria, Familia y Libertad” como ejes de su renovación política. “Este PAN nuevo no solo se abre: se compromete, escucha y actúa. Cuando la Patria está en peligro, el PAN está en pie”, concluyó. Con información de El Universal