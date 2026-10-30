Imputan a cinco en el INE por conflicto de interés, revela Víctor Hugo Carvente, contralor del órgano electoral

CDMX.- Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control del INE, informó ante diputados que cinco servidores públicos ya fueron imputados por faltas graves. Durante la comparecencia ante comisiones, Carvente dijo que se detectaron conflictos de interés y ocultamiento.

“¿Qué es lo que quiero señalar con claridad aquí? Cinco personas ya están determinadas por faltas graves, estos ya iniciaron su procedimiento de responsabilidad administrativa”, afirmó. DE 18 EXPEDIENTES, 13 ESTÁN EN INVESTIGACIÓN Aclaró que de 18 expedientes, 13 están en investigación y 5 ya en procedimiento de responsabilidades. ”¿Cuántos son los expedientes relacionados con estos hechos noticiosos? Tenemos alrededor de 18 expedientes, de esos 18 expedientes, 13 se encuentran en investigación y cinco ya se encuentran en procedimiento de responsabilidades”, aseguró el funcionario.

“Estos cinco que se encuentran en procedimiento de responsabilidades ya se dejó el citatorio para su audiencia inicial, es decir, formalmente ya se realizó la imputación al servidor público”, agregó. SE DETECTÓ OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE INTERÉS Dijo que se identificaron actuaciones bajo conflicto de interés y ocultamiento de conflicto de interés. Agregó que el OIC del INE hace el emplazamiento, se tiene el citatorio de audiencia inicial y después se remiten los expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

En su caso, Tribunal asume competencia, admite y desahoga pruebas, tiene periodo de alegatos y posteriormente se emite la resolución.