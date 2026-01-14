Vocera de los deudos del Casino Royale condena actuación de Fiscalía Nuevo León en el caso VANGUARDIA

México
/ 14 enero 2026
    (IMAGEN ILUSTRATIVA) La activista y vocera de las víctimas del Casino Royale, Samara Pérez Muñiz, condenó la detención ilegal que sufrió el director de VANGUARDIA, Armando Castilla. CUARTOSCURO

En el caso se tuvo la oportunidad de demostrar la inocencia de Armando Castilla y no fue vinculado por un delito que no cometió, pero no siempre es así

MONTERREY, NL.- La activista y vocera de las víctimas del Casino Royale, Samara Pérez Muñiz, condenó la detención ilegal que sufrió el director de VANGUARDIA, Armando Castilla, y aseguró que una situación así puede cambiarle la vida a persona inocente por el mal actuar de las autoridades.

Destacó la labor del juez que llevó la audiencia porque logró que se restableciera el Estado de derecho.

“Considero que afortunadamente (Castilla) tuvo la manera de poder probar con estos hechos, sobre todo bien fehacientes y sobre todo la actuación impecable del juez que afortunadamente lleva a que el Estado de derecho sea respetado”, dijo.

No obstante, criticó las “investigaciones” que ejecuta el personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

“En cuanto a la actuación de las autoridades de Nuevo León, sería muy prudente que tengan mucho cuidado en cómo realizan todas sus investigaciones”, señaló.

Citó que activistas como ella que se han dedicado a casos de alto impacto de Derechos Humanos están conscientes del trabajo que realizan estas instituciones.

“Sentimos un estado de indefensión no solamente yo, sino todas las personas que tienen que conocer del sistema jurídico y penal de nuestro país”, sostuvo.

En el caso de Castilla, afirmó que tuvo la oportunidad de demostrar su inocencia y no fue vinculado por un delito que no cometió, pero no siempre es así.

“Como bien lo señalaba el director del periódico VANGUARDIA, él tuvo la oportunidad de demostrar que tenía un viaje y presentó su pasaporte y las capturas de los DiDi, si no también él mismo podría haber sido vinculado a un proceso y seguir en prisión. Esto es muy lamentable y muy alarmante y celebro que todos los periodistas tengan un trabajo impecable dándole seguimiento para que todas las situaciones que puedan vincular a una persona inocente en un proceso, que puede cambiarle la vida radicalmente, puedan estar libres y sin ninguna culpa”, puntualizó.

Temas


Activistas
Derechos humanos
Detenciones

Localizaciones


Coahuila
Nuevo León

Organizaciones


Vanguardia

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

