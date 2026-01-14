Vocera de los deudos del Casino Royale condena actuación de Fiscalía Nuevo León en el caso VANGUARDIA

MONTERREY, NL.- La activista y vocera de las víctimas del Casino Royale, Samara Pérez Muñiz, condenó la detención ilegal que sufrió el director de VANGUARDIA, Armando Castilla, y aseguró que una situación así puede cambiarle la vida a persona inocente por el mal actuar de las autoridades.

Destacó la labor del juez que llevó la audiencia porque logró que se restableciera el Estado de derecho. “Considero que afortunadamente (Castilla) tuvo la manera de poder probar con estos hechos, sobre todo bien fehacientes y sobre todo la actuación impecable del juez que afortunadamente lleva a que el Estado de derecho sea respetado”, dijo.

No obstante, criticó las "investigaciones" que ejecuta el personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. "En cuanto a la actuación de las autoridades de Nuevo León, sería muy prudente que tengan mucho cuidado en cómo realizan todas sus investigaciones", señaló.

Citó que activistas como ella que se han dedicado a casos de alto impacto de Derechos Humanos están conscientes del trabajo que realizan estas instituciones. "Sentimos un estado de indefensión no solamente yo, sino todas las personas que tienen que conocer del sistema jurídico y penal de nuestro país", sostuvo. En el caso de Castilla, afirmó que tuvo la oportunidad de demostrar su inocencia y no fue vinculado por un delito que no cometió, pero no siempre es así.