¿Y la falla masiva de BBVA? Esto fue lo que pasó el 13 de octubre y que afectó a usuarios de todo México
Hace dos días, la aplicación bancaria de BBVA México experimentó lo que se llama una ‘caída masiva’ que afectó a miles de usuarios durante varias horas
El 13 de octubre, la banca móvil de BBVA México sufrió una aparatosa caída que afectó a miles de usuarios en todo el país. De acuerdo con los reportes que surgieron, los cuentahabientes pensaron que se trataba de un error en la red, hasta que el banco publicó un comunicado de que estaba presentando dificultades.
Hasta el día de hoy, en una conferencia de prensa, Mauricio Pallares, director de Comunicación e Identidad Corporativa, dio a conocer lo que realmente pasó.
TE PUEDE INTERESAR: ¡No era tu celular! ¿Por qué falló la app de BBVA México? Esto es lo que se sabe de la caída masiva
¿POR QUÉ LA APLICACIÓN DE BBVA ESTUVO FALLANDO EL 13 DE OCTUBRE?
En palabras de Pallares, esta fatídica situación “fue un problema de fierros”. Según explicó, esto fue informado a los reguladores.
“Estamos muy apenados y ofrecemos sinceras disculpas a nuestros clientes. Esto no es algo que tengamos previsto y, obviamente, de ninguna manera, no queremos que vuelva a pasar. Sabemos también que cuando la gente elige trabajar con nosotros como banco, espera poder usar los servicios cuando los necesite”.
La falla masiva del sistema se derivó de “una máquina que dejó de funcionar y eso provocó que los servicios en todos los canales dejaran de darse. Particularmente, es la plataforma de almacenamiento del ordenador central. Al final de cuentas es un fierro que falló y eso nos pegó en el servicio”.
¿HABRÁ SANCIONES? ESTO ES LO QUE DIJO BBVA
Dentro de su discurso, Mauricio Pallares explicó que sí puede haber sanciones impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Ante esta posibilidad, el vocero de BBVA refirió a que todos los detalles relacionados a la falla fueron dados a conocer al regulador correspondiente.
¿POR QUÉ BBVA NO INFORMÓ INMEDIATAMENTE QUE LA FALLA HABÍA SIDO SOLUCIONADA?
El colaborador de BBVA indicó que la falla comenzó alrededor de las 13:00 horas y que después de las 16:00 ya estaba solucionado el problema. Sin embargo, fue hasta las 18:20 que se emitió un comunicado informando el arreglo.
“No comunicamos en redes sociales que estaba allá arriba la plataforma, hasta que estuviéramos seguros de que cualquier persona que quisiera hacer uso, sobre toda la aplicación, pudiera hacerlo”.
TE PUEDE INTERESAR: En las próximas 48 horas, estas tarjetas BBVA dejarán de funcionar... ¿Qué hacer para evitarlo?
Y agregó: “Una vez que prendes el sistema, pues hay mucha gente que está intentando hacer transacciones, y eso es un encolamiento ahí que se va liberando, entonces nosotros publicamos a las 6:20 de la tarde cuando teníamos la certeza”.