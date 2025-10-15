$!¿Y la falla masiva de BBVA? Esto fue lo que pasó el 13 de octubre y que afectó a usuarios de todo México

El 13 de octubre, la banca móvil de BBVA México sufrió una aparatosa caída que afectó a miles de usuarios en todo el país. De acuerdo con los reportes que surgieron, los cuentahabientes pensaron que se trataba de un error en la red, hasta que el banco publicó un comunicado de que estaba presentando dificultades.

Hasta el día de hoy, en una conferencia de prensa, Mauricio Pallares, director de Comunicación e Identidad Corporativa, dio a conocer lo que realmente pasó.

¿POR QUÉ LA APLICACIÓN DE BBVA ESTUVO FALLANDO EL 13 DE OCTUBRE?

En palabras de Pallares, esta fatídica situación “fue un problema de fierros”. Según explicó, esto fue informado a los reguladores.

“Estamos muy apenados y ofrecemos sinceras disculpas a nuestros clientes. Esto no es algo que tengamos previsto y, obviamente, de ninguna manera, no queremos que vuelva a pasar. Sabemos también que cuando la gente elige trabajar con nosotros como banco, espera poder usar los servicios cuando los necesite”.

La falla masiva del sistema se derivó de “una máquina que dejó de funcionar y eso provocó que los servicios en todos los canales dejaran de darse. Particularmente, es la plataforma de almacenamiento del ordenador central. Al final de cuentas es un fierro que falló y eso nos pegó en el servicio”.