Ya es México el principal proveedor de petróleo de Cuba: Financial Times

    México envió a Cuba un promedio de 12 mil 284 barriles de crudo al día durante el 2025. FOTO: CUARTOSCURO

Con un alza de 56% en los envíos de 2025 respecto a 2024, el País desbancó a Venezuela en las exportaciones de crudo hacia la isla

El diario británico Financial Times (FT) aseguró que, tras superar a Venezuela, México ya es el principal proveedor de petróleo de Cuba en 2025, con lo cual “se arriesga a la ira” del presidente estadounidense Donald Trump.

Un artículo del FT, basado en datos de la empresa Kpler, señala que México incrementó sus exportaciones de petróleo a Cuba durante 2025, lo que permitió a la isla enfrentar la reducción de crudo que anteriormente recibía de Venezuela.

Se estima que México entregó a Cuba un promedio de 12 mil 284 barriles de petróleo al día durante 2025, es decir, un 44 por ciento de todo el crudo que importa la isla. La cifra es, además, 45 por ciento mayor a la que se tuvo en 2024.

Por su parte, Venezuela exportó a Cuba 9 mil 528 barriles diarios, 34 por ciento de las importaciones de Cuba. Pese a que por años el país venezolano fue el principal proveedor de la isla, en los últimos años los envíos han disminuido y en 2025 la reducción fue del 62 por ciento respecto a 2023.

El sitio TankerTrackers.com tiene registros similares sobre las exportaciones venezolanas. Una parte del petróleo provino de un barco incautado por Estados Unidos en diciembre, en medio del bloqueo a petroleros sancionados vinculados con Venezuela.

De acuerdo con la información publicada por el diario británico, Petróleos Mexicanos (Pemex) dijo a la Bolsa de Nueva York que su filial Gasolinas Bienestar envió a Cuba 17 mil 200 barriles diarios de crudo y 2 mil barriles de productos petroleros entre enero y septiembre de 2025, con un valor de 400 millones de dólares.

En tanto, los envíos de petróleo mexicano a Estados Unidos disminuyeron casi a la mitad entre 2003 y 2025, aunque la reducción no se relaciona con las entregas a Cuba.

El Financial Times recordó que Venezuela enviaba petróleo a Cuba con descuentos a cambio de médicos y apoyo en seguridad, pero a raíz de las sanciones y venta de crudo en mercados ilegales, los envíos han caído drásticamente desde 2020.

Finalmente, según Kpler, Rusia aportó 15 por ciento del petróleo que importó Cuba en 2025.

