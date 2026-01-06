‘En México resolvemos los mexicanos’: Sheinbaum frena intervención extranjera

Noticias
/ 6 enero 2026
    ‘En México resolvemos los mexicanos’: Sheinbaum frena intervención extranjera
    Aclaró que su gobierno mantiene una política abierta a la cooperación internacional en distintos ámbitos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Internacional

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

La Presidenta fijó postura sobre seguridad y política exterior, al subrayar que la cooperación internacional no puede confundirse con intervención

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el país no necesita la intervención de actores externos para atender los temas de seguridad y reiteró que cualquier relación con otras naciones, en particular con Estados Unidos, debe basarse en la colaboración y el respeto a la soberanía nacional.

Al ser cuestionada sobre la relación bilateral en materia de seguridad, la Mandataria sostuvo que las soluciones deben surgir desde el propio país. “En México resolvemos los mexicanos, no necesitamos de nadie del exterior”, afirmó, al tiempo que aclaró que su gobierno mantiene una política abierta a la cooperación internacional en distintos ámbitos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El viudo negro’... el hombre que asesinó a tres mujeres para cobrar sus seguros

Sheinbaum subrayó que México apuesta por relaciones internacionales sólidas que incluyan inversiones, intercambio cultural y cooperación educativa con países de todo el mundo, siempre dentro de un marco de respeto mutuo. “Es buenísimo que haya relaciones internacionales y que vengan inversiones, y que haya colaboración cultural y educativa”, expresó.

En ese contexto, recordó que actualmente se celebra la reunión anual de embajadores y cónsules de México, un encuentro que se realiza cada enero con la participación del cuerpo diplomático acreditado en el exterior y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de fortalecer los vínculos internacionales del país.

TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza caso de abogado que cambia de género para no pagar pensión, en la región Laguna

La Presidenta señaló que estos encuentros buscan promover buenas relaciones con las naciones donde México tiene representación, pero advirtió que la cooperación no debe confundirse con intervención. “De ahí a la intervención o al injerencismo es otra cosa”, enfatizó.

Asimismo, Sheinbaum remarcó que el respeto a los principios constitucionales es una obligación del Ejecutivo federal y recordó el compromiso asumido al rendir protesta. “Como juré hacerlo el día que tomé posesión. Quien no siga como presidente estos principios, pues está violando la Constitución”, advirtió.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si ha sostenido comunicación con Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, la Mandataria respondió que hasta el momento no ha tenido contacto telefónico con ella. Con información de El Universal

Temas


Internacional

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
La amenaza a México

La amenaza a México
true

Se puede decir... Que simplemente tenía que ‘suceder’
La regulación general ahora en vigor establece las condiciones bajo las cuales la importación puede continuar legalmente.

‘Autos chocolate’ siguen: Hacienda avala importación legal por un año más
El conductor Capi Pérez confirmó el fallecimiento de una sobrina de su esposa y aclaró que el caso no estuvo relacionado con violencia, sino con temas de salud mental, pidiendo respeto al duelo familiar.

Capi Pérez habla por primera vez sobre la muerte de Nataly Montserrat, sobrina de su esposa
En 2026, la Pensión Mujeres Bienestar entregará 3,100 pesos bimestrales a mujeres de 60 a 64 años, con depósito directo en la tarjeta del Banco del Bienestar y transición automática a la pensión de adultos mayores al cumplir 65.

Pensión Mujeres Bienestar aumenta en 2026: beneficiarias recibirán este monto de manera bimestral
El RFC es indispensable para trámites fiscales y laborales en México. Si no lo recuerdas, puedes consultarlo fácilmente en línea utilizando tu CURP a través de la plataforma del SAT

Cómo obtener tu RFC con CURP en línea: guía rápida para consultar tu registro ante el SAT
Legado. Antes de su paso por el cine, Trcka destacó como fisicoculturista y entrenadora personal durante varias décadas.

Luto en la comedia: muere Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’
Rodrigo Dourado y Sebastián Córdova se convirtieron en dos de los nombres más destacados del mercado de fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026, al protagonizar movimientos clave que sacudieron el futbol de estufa.

Fichajes de la Liga MX rumbo al Clausura 2026: altas, bajas y rumores de último momento