‘En México resolvemos los mexicanos’: Sheinbaum frena intervención extranjera

CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el país no necesita la intervención de actores externos para atender los temas de seguridad y reiteró que cualquier relación con otras naciones, en particular con Estados Unidos, debe basarse en la colaboración y el respeto a la soberanía nacional.

Al ser cuestionada sobre la relación bilateral en materia de seguridad, la Mandataria sostuvo que las soluciones deben surgir desde el propio país. “En México resolvemos los mexicanos, no necesitamos de nadie del exterior”, afirmó, al tiempo que aclaró que su gobierno mantiene una política abierta a la cooperación internacional en distintos ámbitos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El viudo negro’... el hombre que asesinó a tres mujeres para cobrar sus seguros

Sheinbaum subrayó que México apuesta por relaciones internacionales sólidas que incluyan inversiones, intercambio cultural y cooperación educativa con países de todo el mundo, siempre dentro de un marco de respeto mutuo. “Es buenísimo que haya relaciones internacionales y que vengan inversiones, y que haya colaboración cultural y educativa”, expresó.

En ese contexto, recordó que actualmente se celebra la reunión anual de embajadores y cónsules de México, un encuentro que se realiza cada enero con la participación del cuerpo diplomático acreditado en el exterior y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el objetivo de fortalecer los vínculos internacionales del país.

TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza caso de abogado que cambia de género para no pagar pensión, en la región Laguna

La Presidenta señaló que estos encuentros buscan promover buenas relaciones con las naciones donde México tiene representación, pero advirtió que la cooperación no debe confundirse con intervención. “De ahí a la intervención o al injerencismo es otra cosa”, enfatizó.

Asimismo, Sheinbaum remarcó que el respeto a los principios constitucionales es una obligación del Ejecutivo federal y recordó el compromiso asumido al rendir protesta. “Como juré hacerlo el día que tomé posesión. Quien no siga como presidente estos principios, pues está violando la Constitución”, advirtió.

Finalmente, al ser cuestionada sobre si ha sostenido comunicación con Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, la Mandataria respondió que hasta el momento no ha tenido contacto telefónico con ella. Con información de El Universal