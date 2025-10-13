‘Ya estamos acostumbrados, son bots’... Sheinbaum responde a reclamos sobre desastre en Veracruz

México
/ 13 octubre 2025
    ‘Ya estamos acostumbrados, son bots’... Sheinbaum responde a reclamos sobre desastre en Veracruz
    La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ante los reclamos de damnificados durante su visita a Veracruz. Aseguró que la desesperación de la gente es comprensible y que se reforzará la atención, pero también denunció ataques coordinados de bots en redes sociales. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Claudia Sheinbaum respondió a los reclamos de damnificados en Veracruz y aseguró que reforzará la ayuda. Además, acusó la presencia de bots que difunden críticas con “odio y saña” contra su gobierno.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó los reclamos que recibió durante su visita a Veracruz, donde damnificados le exigieron respuestas por la lentitud en la atención a comunidades afectadas por las inundaciones.

La mandataria explicó que la situación en los cinco estados golpeados por el desastre natural requiere una respuesta inmediata y coordinada, y que ya se están reforzando las acciones para atender las necesidades de las familias afectadas.

Cuando una persona tiene su casa llena de lodo, hay desesperación, y no alcanzan las manos para limpiar. Es ahí donde entra el apoyo del gobierno, que es nuestra obligación”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias en México dejan 64 muertos... Protección Civil activa el Plan DN-III-E en cinco estados

Agregó que la prioridad es garantizar la seguridad, los víveres y la limpieza de las zonas más afectadas, reiterando que su gobierno “no va a ocultar información” y que todas las donaciones y apoyos serán transparentes y verificables.

REACCIÓN ANTE CRÍTICAS Y PRESENCIA DE BOTS

Ante los reclamos públicos y videos difundidos en redes sociales durante su gira por Veracruz y Puebla, Sheinbaum lamentó que existan personas que se burlan de la tragedia o manipulan los hechos.

“Ya estamos acostumbrados a las publicaciones de cuatro o cinco personas que no nos quieren, bots que generan contenido y amplifican ataques”, afirmó.

La presidenta destacó que, aunque las críticas son válidas y bienvenidas, existen campañas coordinadas que buscan desprestigiar su labor con mensajes de odio. “Cuando uno ve personajes con esta maldad, es un contraste enorme con la generosidad del pueblo mexicano, que siempre ayuda sin pedir nada a cambio”, expresó.

En tono firme, añadió: “A ver si esas personas pagan impuestos, porque con eso podríamos ayudar a más familias”.

ENCUENTRO DIRECTO CON LA GENTE Y COMPROMISOS

Sheinbaum relató que, durante su recorrido, bajó del vehículo en varias ocasiones para hablar directamente con los afectados. En una de ellas, un joven le mencionó la desaparición de estudiantes universitarios.

En respuesta, la mandataria informó que se comunicó con el rector de la Universidad Veracruzana, quien confirmó el fallecimiento de dos estudiantes y el seguimiento de casos de jóvenes no localizados. “Estamos en contacto con las familias para indagar si hay más desaparecidos”, señaló.

También anunció que se enviarán más brigadas y recursos para la limpieza de las comunidades afectadas, así como apoyo psicológico y logístico para las familias. “Evidentemente, cuando se pierde todo, lo que la gente requiere es apoyo, no discursos”, enfatizó.

BOTS Y DESINFORMACIÓN DIGITAL

Sheinbaum explicó que el equipo de comunicación del gobierno federal ha identificado una red de bots que difunde imágenes y mensajes manipulados sobre sus giras. “Unas cuantas cuentas suben contenido, y luego una red lo amplifica para generar una percepción negativa”, detalló.

Expertos en redes sociales han advertido que este tipo de ataques automatizados buscan influir en la opinión pública, especialmente tras eventos de alta visibilidad mediática como giras presidenciales o emergencias nacionales.

La mandataria reiteró que no se detendrá ante este tipo de campañas: “Las críticas con argumentos son bienvenidas, pero la desinformación no ayuda a nadie”.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a ‘El Niño Sicario’... adolescente de 14 años era líder de una célula vinculada al secuestro, asesinato y narcotráfico

DATOS CURIOSOS

• En México, más del 70% de las cuentas falsas detectadas en campañas políticas se concentran en Twitter/X, según estudios del ITESO.

• El término “bot político” se refiere a programas automatizados que difunden mensajes para amplificar tendencias o atacar figuras públicas.

• Durante la gira presidencial por Veracruz, Sheinbaum interactuó directamente con más de 500 familias afectadas por las lluvias.

Temas


Bots
Desastres Naturales
Tormentas

Localizaciones


Veracruz

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III