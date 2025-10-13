‘Ya estamos acostumbrados, son bots’... Sheinbaum responde a reclamos sobre desastre en Veracruz

La mandataria explicó que la situación en los cinco estados golpeados por el desastre natural requiere una respuesta inmediata y coordinada , y que ya se están reforzando las acciones para atender las necesidades de las familias afectadas.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó los reclamos que recibió durante su visita a Veracruz , donde damnificados le exigieron respuestas por la lentitud en la atención a comunidades afectadas por las inundaciones.

“Cuando una persona tiene su casa llena de lodo, hay desesperación, y no alcanzan las manos para limpiar. Es ahí donde entra el apoyo del gobierno, que es nuestra obligación”, señaló.

Agregó que la prioridad es garantizar la seguridad, los víveres y la limpieza de las zonas más afectadas, reiterando que su gobierno “no va a ocultar información” y que todas las donaciones y apoyos serán transparentes y verificables.

REACCIÓN ANTE CRÍTICAS Y PRESENCIA DE BOTS

Ante los reclamos públicos y videos difundidos en redes sociales durante su gira por Veracruz y Puebla, Sheinbaum lamentó que existan personas que se burlan de la tragedia o manipulan los hechos.

“Ya estamos acostumbrados a las publicaciones de cuatro o cinco personas que no nos quieren, bots que generan contenido y amplifican ataques”, afirmó.

La presidenta destacó que, aunque las críticas son válidas y bienvenidas, existen campañas coordinadas que buscan desprestigiar su labor con mensajes de odio. “Cuando uno ve personajes con esta maldad, es un contraste enorme con la generosidad del pueblo mexicano, que siempre ayuda sin pedir nada a cambio”, expresó.

En tono firme, añadió: “A ver si esas personas pagan impuestos, porque con eso podríamos ayudar a más familias”.

ENCUENTRO DIRECTO CON LA GENTE Y COMPROMISOS

Sheinbaum relató que, durante su recorrido, bajó del vehículo en varias ocasiones para hablar directamente con los afectados. En una de ellas, un joven le mencionó la desaparición de estudiantes universitarios.

En respuesta, la mandataria informó que se comunicó con el rector de la Universidad Veracruzana, quien confirmó el fallecimiento de dos estudiantes y el seguimiento de casos de jóvenes no localizados. “Estamos en contacto con las familias para indagar si hay más desaparecidos”, señaló.

También anunció que se enviarán más brigadas y recursos para la limpieza de las comunidades afectadas, así como apoyo psicológico y logístico para las familias. “Evidentemente, cuando se pierde todo, lo que la gente requiere es apoyo, no discursos”, enfatizó.

BOTS Y DESINFORMACIÓN DIGITAL

Sheinbaum explicó que el equipo de comunicación del gobierno federal ha identificado una red de bots que difunde imágenes y mensajes manipulados sobre sus giras. “Unas cuantas cuentas suben contenido, y luego una red lo amplifica para generar una percepción negativa”, detalló.

Expertos en redes sociales han advertido que este tipo de ataques automatizados buscan influir en la opinión pública, especialmente tras eventos de alta visibilidad mediática como giras presidenciales o emergencias nacionales.

La mandataria reiteró que no se detendrá ante este tipo de campañas: “Las críticas con argumentos son bienvenidas, pero la desinformación no ayuda a nadie”.

DATOS CURIOSOS

• En México, más del 70% de las cuentas falsas detectadas en campañas políticas se concentran en Twitter/X, según estudios del ITESO.

• El término “bot político” se refiere a programas automatizados que difunden mensajes para amplificar tendencias o atacar figuras públicas.

• Durante la gira presidencial por Veracruz, Sheinbaum interactuó directamente con más de 500 familias afectadas por las lluvias.