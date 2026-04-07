Ya son 7 los muertos por suero vitaminado en Sonora; víctima era una joven de 19 años

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México
/ 7 abril 2026
    Ya son 7 los muertos por suero vitaminado en Sonora; víctima era una joven de 19 años
    Una joven de 19 años se convirtió en la séptima víctima mortal relacionada con la aplicación de suero vitaminado en una clínica de Hermosillo. VANGUARDIA/ARCHIVO

Autoridades confirman 7 muertes por suero vitaminado en Sonora; investigan clínica y médico implicado

El caso del suero vitaminado en Sonora continúa sumando víctimas y generando indignación. La Fiscalía estatal confirmó recientemente la muerte de una joven de 19 años, con lo que la cifra de fallecidos asciende a siete personas vinculadas a este procedimiento médico.

La víctima fue identificada como Lucero Luna Ramírez, quien murió el pasado 22 de febrero tras presentar complicaciones graves luego de recibir la solución intravenosa en una clínica privada de Hermosillo. Su caso se suma a una cadena de decesos que mantienen bajo la lupa a las autoridades sanitarias.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/investigan-sueros-vitaminados-tras-6-fallecimientos-en-clinica-de-sonora-IH19784851

La investigación ha sido asumida por la Secretaría de Salud federal, instancia que determinará las causas exactas de las muertes. Mientras tanto, el caso ha provocado preocupación entre la población por el uso de tratamientos alternativos sin supervisión adecuada.

SÍNTOMAS ALARMANTES Y TESTIMONIOS CLAVE

De acuerdo con familiares de la joven, los síntomas comenzaron poco después de la aplicación del suero. Entre las reacciones reportadas destacan hinchazón severa, vómito y complicaciones inusuales que evidenciaban un deterioro acelerado.

Uno de los testimonios que más impacto generó en redes sociales fue el del hermano de la víctima, quien relató: “cuando presionaban su hombro, el líquido salía por la nariz”. La declaración provocó conmoción por la gravedad de las condiciones clínicas presentadas.

Hasta ahora, al menos 11 personas han resultado afectadas por estos procedimientos.

Una permanece hospitalizada con diagnóstico reservado, mientras que otras dos ya fueron dadas de alta tras mostrar mejoría.

IRREGULARIDADES EN LA CLÍNICA BAJO INVESTIGACIÓN

Tras el aumento de casos, autoridades realizaron un cateo en la clínica denominada Medicina Biológica Regenerativa Celular. Los hallazgos evidenciaron múltiples irregularidades que podrían estar relacionadas con los fallecimientos.

Entre los puntos detectados se encuentra equipo médico contaminado, así como el uso de tubos y mangueras con residuos de distintos pacientes, lo que sugiere reutilización de material en procedimientos delicados.

Además, se encontró material quirúrgico ilegal y personal que no cumplía con protocolos básicos de higiene. “Las condiciones no eran adecuadas para la atención médica”, señalaron fuentes cercanas al caso. Incluso se reportó que personal consumía alimentos mientras manipulaba jeringas.

MÉDICO BAJO LA MIRA Y PROCESO EN CURSO

El foco de la investigación también apunta al médico que habría suministrado los tratamientos. Se trata de Jesús Maximiliano Verduzco Soto, identificado como persona de interés por las autoridades, aunque hasta el momento no existe una orden de aprehensión en su contra.

El especialista ofrecía tratamientos descritos como “no invasivos de vanguardia”, enfocados en padecimientos metabólicos y control de peso, combinando enfoques homeopáticos y alópatas.

De acuerdo con registros oficiales, cuenta con formación como médico cirujano desde 1990. Sin embargo, las autoridades también investigan si contaba con los permisos necesarios para realizar los procedimientos que ofrecía en la clínica.

El caso permanece abierto y bajo análisis, mientras crece la exigencia de esclarecer responsabilidades en uno de los episodios sanitarios más delicados recientes en la región.

https://vanguardia.com.mx/informacion/que-es-el-suero-intravenoso-vitaminado-y-por-que-puede-ser-peligroso-EI19770400

DATOS CURIOSOS

• El uso de sueros vitaminados ha ganado popularidad en clínicas privadas como tratamiento alternativo

• La reutilización de material médico está prohibida por normas sanitarias debido al riesgo de infecciones

• La investigación involucra autoridades estatales y federales en materia de salud

• Casos similares han generado debate sobre regulación · prácticas médicas · supervisión sanitaria en México

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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