$!‘Yo lo atendí, pero, pues, se murió’: Lilia ‘N’ declara sobre la muerte de Fernandito

La abogada explicó, durante una entrevista con Óscar Mario Beteta para Heraldo Radio, que la madre del menor la contactó a través de una página de Facebook para relatarle lo sucedido y manifestar su temor de que los presuntos responsables quedaran en libertad . Ante ello, Villa decidió trasladarse de inmediato a atender el caso, llegando al lugar aproximadamente a las 14:30 horas del 5 de agosto.

Fabiola Villa, abogada de la madre de Fernandito , un niño de 5 años que falleció presuntamente a manos de Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”, detalló los hechos relacionados con el secuestro y muerte del menor. Según explicó Villa, la familia detenida privó de su libertad a Fernandito debido a que su madre no pudo pagar una deuda de mil pesos que tenía con ellos .

PRIVAN DE LA LIBERTAD A FERNANDITO POR DEUDA

Según el testimonio de la abogada, los hechos iniciaron el lunes 28 de julio, cuando Fernandito fue arrebatado de los brazos de su madre en la puerta de su vivienda. Los presuntos responsables le advirtieron que no le devolverían al menor si no liquidaba el adeudo.

Pese a que la madre buscó apoyo con las autoridades, la intervención oficial se dio hasta el lunes 4 de agosto, cuando acudieron al domicilio de los señalados con la esperanza de encontrar con vida al niño. Sin embargo, el operativo culminó con la localización del menor sin signos vitales.

BÚSQUEDA DE FERNANDITO SE VIO OBSTACULIZADA POR FALTA DE ATENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Fabiola Villa detalló que la madre de Fernandito enfrentó diversas demoras debido a procedimientos y filtros en las instituciones. En primera instancia, acudió a una dependencia donde un elemento policial le indicó que debía presentarse en la Fiscalía de Los Reyes.

En esa sede, relató Villa, nuevamente fue redirigida bajo el argumento de que su caso correspondía a la Fiscalía Especializada en Desapariciones, ubicada en Nezahualcóyotl. Allí, le informaron que no contaban con ministerios públicos disponibles y que debía regresar el lunes 4 de agosto para iniciar la carpeta de investigación en Ciudad Mujeres.

“A mi pesar lo voy a decir, esas instituciones tienen filtros, y esos filtros son la policía que está en la puerta. Entonces ese policía que está en la puerta es el que le dijo a la madre ‘aquí no es, vete a la Fiscalía de los Reyes’ y ahí va a la Fiscalía de los Reyes; igual en la Fiscalía de los Reyes hay filtros, ella le dice ‘necesito hacer esto’, ‘no es que no te toca a ti aquí, porque hay una especializada que es de desaparecidos y lo tuyo es un desaparecido’, o sea son gente que no sabe nada de leyes, que no sabe nada de nada, entonces no le dan buena información a los usuarios”.

Además, agregó que la enviaron a Nezahualcóyotl, donde se encuentra la Fiscalía de Desaparecidos de la región:“Llega e igual, pasa por el filtro y le dicen lo mismo, ‘no te pueden atender, ¿por qué? Qué crees, no hay ministerios públicos de desaparecidos, pero sabes qué, ya es viernes, ve el día lunes, que fue el 4 de agosto, y te van a iniciar tu Carpeta allá en Ciudad Mujeres, y es lo que pasó’”.