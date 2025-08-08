Caso ‘Fernandito’: madre denunció secuestro y autoridades ignoraron sus llamados de auxilio
Madre de Fernandito, menor asesinado por vecinos, denunció que pidió ayuda a las autoridades sin recibir respuesta inmediata.
La comunidad se encuentra conmocionada tras el asesinato de ‘Fernandito’, un niño de cinco años que fue secuestrado en la colonia Ejidal El Pino. La indignación no solo proviene de la violencia del crimen, sino también de la revelación de que la madre del menor solicitó ayuda a las autoridades en múltiples ocasiones sin recibir una respuesta.
De acuerdo con testimonios de familiares y vecinos, la madre del menor, Noemí, acudió en busca de ayuda a dos agencias del Ministerio Público antes de que se confirmara el asesinato, pero no obtuvo respuesta inmediata.
SECUESTRAN A FERNANDITO POR DEUDA DE MIL PESOS
El 28 de julio, Fernando fue sustraído de su vivienda por Ana “N” y Lilia “N”, vecinas de la familia, presuntamente con la participación de Carlos “N”. Según las investigaciones, Noemí había solicitado un préstamo de mil pesos a las dos mujeres para pagar la renta, pero al no poder liquidar la deuda, las agresoras ingresaron al domicilio y se llevaron al niño como “garantía de pago”.
Noemí, quien presenta una discapacidad que dificulta su comunicación, intentó localizar a su hijo por cuenta propia. Se dirigió a la vecindad donde sospechaba que estaba retenido, pero fue agredida y amenazada. “El día que fue a pedir a su niño, la quisieron golpear porque no sabe hablar bien. Ella es una persona que no se sabe defender”, relató María Luisa Pascual Ocampo, vecina de la familia.
MADRE DE FERNANDITO ACUDE A DOS MINISTERIOS PÚBLICOS EN BÚSCA DE AYUDA
Tras el secuestro, Noemí acudió primero al Ministerio Público de su localidad para denunciar la desaparición, donde fue remitida a las oficinas en Nezahualcóyotl. Ahí, de acuerdo con el testimonio de su hermano Alfredo Raúl Gómez Santiago, tampoco recibió atención inmediata.
“Mi hermana fue al Ministerio Público primero, luego fue a Neza y la ignoraron. Que hagan su trabajo como es porque eso se hubiera podido evitar”, señaló.
La denuncia formal se presentó hasta que una agencia especializada en delitos de género intervino, varios días después de la desaparición. Para la familia, este retraso resultó determinante en el desenlace del caso.
TRAS SEIS DÍAS DESAPARECIDO ENCUENTRAN EL CUERPO SIN VIDA DE FERNANDITO
El lunes 4 de agosto, seis días después del secuestro, policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, junto con elementos municipales, acompañaron a Noemí al domicilio señalado en la misma colonia Ejidal El Pino. Un olor fétido proveniente de bolsas negras alertó a los agentes.
En el interior se localizó el cuerpo de Fernando en avanzado estado de descomposición. El informe forense estableció como causa de muerte una fractura craneoencefálica provocada por un golpe en la cabeza, posiblemente con un martillo, así como múltiples heridas en tórax, piernas y espalda. De acuerdo con los datos que arojó la necropcia, el menor no recibió agua ni alimentos durante el secuestro.
El estado del cuerpo hizo necesaria la realización de pruebas genéticas para confirmar su identidad.
Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N” fueron detenidos e ingresados al penal de Nezahualcóyotl, donde enfrentarán cargos por desaparición de persona y homicidio agravado. La audiencia inicial está programada para este viernes 8 de agosto.