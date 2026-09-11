Yucatán se consolida como el estado más seguro de México, según el INEGI

Yucatán volvió a destacar entre las entidades con mejores indicadores de seguridad del país , de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026.

El estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostró que la entidad ocupa el primer lugar nacional en la percepción de seguridad al caminar solo por la noche.

El 62% de la población yucateca de 18 años y más aseguró sentirse segura al realizar esta actividad, un indicador que refleja la confianza de los habitantes en su entorno.

YUCATECOS REPORTAN MENOR PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD

La encuesta también mostró resultados favorables para Yucatán en la percepción general sobre seguridad.

El 64.5% de los adultos consultados manifestó sentirse seguro de vivir en la entidad, mientras que 35.5% consideró que es inseguro residir en el estado.

Además, Yucatán registró una reducción en la tasa de personas que fueron víctimas de algún delito, otro de los indicadores considerados en la medición nacional.

Los resultados colocan a la entidad como una de las que presentan mejores condiciones en materia de seguridad desde la perspectiva de sus propios habitantes.