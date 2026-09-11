Yucatán se consolida como el estado más seguro de México, según el INEGI
62% de los adultos dijo sentirse seguro al caminar de noche, de acuerdo con la Envipe 2026 del INEGI.
Yucatán volvió a destacar entre las entidades con mejores indicadores de seguridad del país, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026.
El estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostró que la entidad ocupa el primer lugar nacional en la percepción de seguridad al caminar solo por la noche.
El 62% de la población yucateca de 18 años y más aseguró sentirse segura al realizar esta actividad, un indicador que refleja la confianza de los habitantes en su entorno.
YUCATECOS REPORTAN MENOR PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
La encuesta también mostró resultados favorables para Yucatán en la percepción general sobre seguridad.
El 64.5% de los adultos consultados manifestó sentirse seguro de vivir en la entidad, mientras que 35.5% consideró que es inseguro residir en el estado.
Además, Yucatán registró una reducción en la tasa de personas que fueron víctimas de algún delito, otro de los indicadores considerados en la medición nacional.
Los resultados colocan a la entidad como una de las que presentan mejores condiciones en materia de seguridad desde la perspectiva de sus propios habitantes.
COAHUILA Y OAXACA TAMBIÉN DESTACAN
Después de Yucatán, otras entidades registraron altos niveles de confianza para caminar de noche.
Coahuila ocupó el segundo lugar nacional, con 60.3% de su población adulta que dijo sentirse segura en esta situación. Oaxaca se ubicó en el tercer sitio, con 58.3%, mientras que Baja California Sur alcanzó 57.8%.
Estos datos muestran diferencias importantes entre los estados respecto a la manera en que sus habitantes perciben las condiciones de seguridad en sus comunidades.
CAMPECHE MEJORA SU PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD
En la Península de Yucatán también destacó Campeche, que se ubicó en el décimo lugar entre las entidades con menor percepción de inseguridad.
El porcentaje de habitantes que considera insegura a esta entidad pasó de 68.9% a 63%, una disminución de 5.9 puntos porcentuales.
Aunque todavía existe preocupación entre una parte de la población, la reducción representa una mejora en comparación con la medición anterior.
QUINTANA ROO MANTIENE UNA ALTA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
El panorama es diferente en Quintana Roo, donde 76.1% de la población considera inseguro vivir en la entidad.
Con este resultado, el estado avanzó del onceavo al décimo lugar entre las entidades con mayor percepción de inseguridad.
Así, los resultados de la Envipe 2026 muestran un contraste dentro de la Península: mientras Yucatán encabeza el indicador de seguridad percibida a nivel nacional, Quintana Roo continúa entre los estados donde más habitantes expresan preocupación por este tema.