‘Nunca más una fiscalía opaca’, lanza Godoy; FGR se reconfigura y responde a la ONU por desapariciones

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/ 17 abril 2026
    ‘Nunca más una fiscalía opaca’, lanza Godoy; FGR se reconfigura y responde a la ONU por desapariciones
    El anuncio se realizó en el Centro Cultural del México Contemporáneo, ante gobernadores, fiscales estatales e integrantes del Gabinete de Seguridad. CUARTOSCURO

Sostuvo que la institución priorizará delitos de alto impacto y rechazó que exista una práctica ‘generalizada y sistemática’ de desaparición de personas

CDMX.- La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, presentó este viernes su plan estratégico de persecución penal 2026-2029 y anunció el cierre de una etapa en la procuración de justicia federal para iniciar otra centrada en el trabajo de investigación y la modernización de áreas operativas como la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con énfasis en delitos como desaparición de personas, feminicidio y extorsión.

El anuncio se realizó en el Centro Cultural del México Contemporáneo, ante gobernadores, fiscales estatales e integrantes del Gabinete de Seguridad, entre ellos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

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Godoy afirmó que la nueva etapa busca dejar atrás respuestas “fragmentadas” ante el fenómeno criminal. “Por mucho tiempo, el Estado respondió de manera fragmentada e insuficiente. Hoy declaramos el fin de esa era”, dijo, y añadió: “Nunca más, nunca más, una fiscalía opaca con una burocracia dorada”.

La fiscal planteó que la AIC será objeto de un proceso de modernización y que se establecerá una dinámica interna para “priorizar, segmentar y reorientar recursos” hacia los delitos que, señaló, “más lastiman a la sociedad”, en línea con estrategias nacionales para atender la extorsión, la búsqueda de personas y el feminicidio.

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Como parte del rediseño, indicó que se despliega personal de la FGR en 61 municipios prioritarios para que las víctimas no tengan que trasladarse grandes distancias para buscar justicia. “Implementaremos intervenciones institucionales a través del fortalecimiento de la presencia operativa, la capacidad de investigación y la coordinación interinstitucional y por supuesto, la desarticulación de estructuras criminales de alto impacto”, sostuvo.

En materia de desaparición de personas, Godoy señaló que la institución actuará como soporte técnico y científico, con el objetivo de mejorar la integración de carpetas con “debida diligencia reforzada” y “rigor técnico” para que deriven en procesos que lleven a responsables ante la justicia.

En ese marco, respondió al Comité de Desaparición Forzada de la ONU al afirmar que “en la actualidad, en nuestro país no existe una práctica generalizada en sistemática para la desaparición de personas”. “Lo afirmamos de manera contundente. No tenemos nada que esconder; al revés, tenemos mucho que mostrar”, declaró, y mencionó como parte de la estrategia nacional la “puesta en marcha de la alerta nacional de búsqueda”.

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Godoy aseguró que la procuración de justicia debe ser un pilar para recuperar confianza y afirmó que la Fiscalía buscará operar “al servicio del pueblo, sin impunidad, sin corrupción, sin privilegios y dando resultados”, al tiempo que planteó que el trabajo institucional debe incorporar “empatía hacia las víctimas”, “uso ético de la inteligencia” y coordinación para atender delitos de alto impacto.

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