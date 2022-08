‘¡Mídele bien tus palabras!’, académicos de la UdeG denuncian amenazas de Enrique Alfaro

Un video compartido en redes sociales ha puesto en el ojo del huracán al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien al visitar las instalaciones del Centro Universitario Valles de la Universidad de Guadalajara (UDG) fue interceptado por la rectora, María Luisa García Bátiz, y secretario administrativo, León Dávila, cuando intentaban darle un reporte de 28 meses de retraso en obras.

Mismo que fueron amenazados por el mandatario estatal al momento de reclamarle que no respetó a la comunidad universitaria, ya que 40 millones de pesos no se han ejercido en una obra contratada por el estado, bajo la consigna de que no venga “a nuestra casa a decirnos cosas que no son ciertas”.

A lo que Alfaro lanzó la advertencia de ““Estás faltándole el respeto a los diputados, al presidente municipal y al gobernador, nomás mídele bien a tus palabras””.