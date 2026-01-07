Migrantes, fuera de la agenda: Congreso frena reformas pese a deportaciones masivas

CDMX.- La protección de las personas migrantes que cruzan por México, así como de los connacionales deportados desde Estados Unidos en 2025, no figura como una prioridad en el Congreso de la Unión. En lo que va de la LXVI Legislatura, se han presentado al menos 15 iniciativas de reforma en la materia, de las cuales 14 permanecen en la “congeladora” legislativa, sin avances sustantivos.

Además, durante este periodo se han impulsado 15 puntos de acuerdo para exhortar a distintas dependencias federales y organismos autónomos a fortalecer programas de atención y protección a migrantes; sin embargo, solo tres han sido aprobados, de acuerdo con el balance legislativo más reciente.

TE PUEDE INTERESAR: Cae exfuncionario federal ligado a Genaro García Luna

Las propuestas buscan garantizar condiciones dignas en estaciones migratorias, crear una visitaduría especializada en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), establecer un Registro Nacional de Migrantes Detenidos, proteger a niñas, niños y adolescentes en tránsito, así como elevar presupuestos para su atención y facilitar procesos de reinserción social.

De acuerdo con el estudio Migrantes, propuestas legislativas desde el Congreso, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, pese al contexto internacional adverso —marcado por redadas y deportaciones durante el gobierno de Donald Trump, que sumaron más de 200 mil personas deportadas, de las cuales 145 mil fueron mexicanas— no se han aprobado pronunciamientos relevantes desde el Poder Legislativo.

TE PUEDE INTERESAR: De T-MEC a ‘T-MEC zombie’: este sería el riesgo geopolítico para México en 2026

El informe señala que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados se han presentado iniciativas y exhortos para prevenir riesgos a migrantes deportados, especialmente a grupos vulnerables como menores de edad y mujeres, aunque la mayoría no ha sido dictaminada.

De las 15 propuestas identificadas, 14 están dirigidas al Poder Ejecutivo y una al propio Legislativo. Entre las instituciones exhortadas se encuentran la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Gobernación, así como gobiernos estatales, la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la propia Cámara de Diputados.

TE PUEDE INTERESAR: Ciberataque expone documentos y datos sensibles de la UNAM

Las iniciativas plantean reformas a múltiples ordenamientos, entre ellos la Ley de Migración, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, la Ley General de Población, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Nacional de Registro de Detenciones y la ley que rige a la CNDH, además de propuestas para declarar el Día Nacional de las Personas Migrantes.

Entre los temas centrales destacan elevar a rango constitucional la pensión para personas adultas mayores migrantes, garantizar la protección integral de menores no acompañados, fortalecer derechos laborales, regular la atención en estaciones migratorias y crear un fondo especial para apoyar la repatriación de personas migrantes fallecidas en el extranjero.

Este último planteamiento, dirigido al Poder Legislativo, no fue contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, lo que, según el estudio, refleja la falta de prioridad presupuestal y política que enfrenta la agenda migrante en el Congreso mexicano. Con información de El Universal