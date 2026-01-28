Sheinbaum urge identificación obligatoria en centrales; dice que ya opera alerta nacional de búsqueda

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que, ante reportes de desapariciones vinculadas con la central camionera de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, es importante implementar una ley que haga obligatoria la identificación de las personas que compran boletos y abordan unidades de autobús.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 28 de enero en Palacio Nacional, la Mandataria señaló que se revisará el estatus de esa propuesta y que, si ya está en el Congreso, debe aprobarse porque puede contribuir cuando existe el reporte de una persona desaparecida.

“Sobre la obligatoriedad de que en las centrales de autobuses se presente la identificación, lo revisamos en qué situación está esta ley y si existe la ley y está en el Congreso, pues que se apruebe porque evidentemente ayuda cuando hay el reporte de una persona desaparecida”, dijo.

Como contexto inmediato, Sheinbaum indicó que en Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara hay coordinación del gobierno estatal con el gobierno de México y la Guardia Nacional, debido a denuncias sobre jóvenes que, de manera voluntaria o forzada, son reclutados por la delincuencia organizada, por lo que existe una presencia permanente y trabajo conjunto.

En antecedentes legislativos, recordó que en marzo de 2025 legisladores de Movimiento Ciudadano y Morena presentaron una iniciativa para adicionar disposiciones a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, con el fin de obligar la identificación de pasajeros y crear una base de datos para localización y seguimiento en emergencias o incidentes.

Al ser consultada sobre acciones previas en centrales camioneras, la Presidenta sostuvo que la reforma en materia de desaparición ya contempla un protocolo para actuar en estos casos y que existe una alerta que se activa desde el momento en que se reporta a una persona como desaparecida.

Sheinbaum explicó que esa alerta implica la apertura inmediata de una carpeta de investigación en una fiscalía y el despliegue de búsqueda en todo el país, en puntos como aeropuertos y centrales de autobuses, así como en espacios privados como centros comerciales y bancos, con coordinación encabezada por la Secretaría de Gobernación en algunos casos y participación de la Comisión Nacional de Búsqueda y áreas de seguridad e inteligencia.

La Presidenta afirmó que el mecanismo “ya existe”, se utiliza y se ajusta de manera continua; insistió en que avanzar en la identificación obligatoria en terminales podría aportar elementos para la localización, en un contexto de coordinación federal y estatal para atender reportes en la zona metropolitana de Guadalajara.