En el Zócalo, víctimas relatan abusos y denuncian impunidad; reclaman respuesta de autoridades en 8M

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 8 marzo 2026
    En el Zócalo, víctimas relatan abusos y denuncian impunidad; reclaman respuesta de autoridades en 8M
    El mitin se convirtió en un espacio de acompañamiento colectivo con consignas como “¡No estás sola!”. REDES
Vanguardia
por Vanguardia

COMPARTIR

TEMAS


8M

Localizaciones


CDMX

Entre consignas de apoyo, las denunciantes señalaron omisiones institucionales y exigieron justicia con perspectiva de género

CDMX.- En el mitin central de la marcha por el Día Internacional de las Mujeres (8M), niñas, adolescentes y mujeres denunciaron indolencia de autoridades y señalaron que sus agresores siguen impunes o sin sentencia, en testimonios que se escucharon en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México.

Entre los relatos, una niña identificada como Ivanna, acompañada de su madre, dijo entre lágrimas que a los cinco años fue violentada sexualmente en su escuela y que, aunque el agresor está en prisión, no ha recibido sentencia. “Como vieron en mi cartel, fui violada y abusada sexualmente por un hombre a los cinco años. Y ahorita no le han dado su sentencia... Ya quiero que se la den”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Redim reporta que niñas y adolescentes son mayoría entre víctimas de delitos de alto impacto

Otra de las declaraciones fue la de Isuri, estudiante de preparatoria, quien acusó la conducta de un profesor que, aseguró, continúa dando clases en el plantel. “¿El profesor me tiene que violar o desaparecer para que lo corran? El profe sigue dando clases a primer grado”, reclamó al señalar que, pese a lo que reportaron alumnas y madres, les dijeron que “no podían hacer nada”.

En el mitin también habló Itzel García, quien afirmó que su bebé Anya fue violada en una guardería del IMSS en 2024 y sostuvo que, a casi dos años, no hay avances. “Ya vamos para dos años y aún no hay nada, porque en México no hay justicia”, dijo, y señaló que “el sindicato sigue protegiendo a las agresoras”.

TE PUEDE INTERESAR: Iglesia reconoce persistencia del sufrimiento de las mujeres en México y llama a acompañarlas

Otra joven, Zoé, de 15 años, relató que en abril de 2015 fue violada por su entonces novio en los vestidores del Deportivo Cuauhtémoc, y advirtió que su agresor podría quedar en libertad por ser menor de edad. “Este mes probablemente mi violador quede libre... Sanar en voz alta permite que en otras no mueran en silencio”, afirmó.

Tras cada testimonio, el mitin se convirtió en un espacio de acompañamiento colectivo con consignas como “¡No estás sola!” y expresiones de apoyo dirigidas a las denunciantes y a sus familias, en un ambiente marcado por el reclamo de justicia y la exigencia de respuestas.

TE PUEDE INTERESAR: Van contra ‘pensiones doradas’: Senado alista debate para topar jubilaciones de exfuncionarios

En varios casos, las participantes subrayaron que las agresiones no han derivado en resoluciones judiciales, que presuntos responsables permanecen en sus puestos o que los procesos avanzan sin la celeridad que esperan las víctimas, lo que atribuyeron a omisiones institucionales y a un sistema que, señalaron, no garantiza sanciones efectivas.

En el pronunciamiento del 8M 2026 se enlistaron demandas como justicia expedita con perspectiva de género, al advertir que sólo una de cada 10 muertes violentas de mujeres es investigada; además, pidieron visibilizar las tentativas de feminicidio, justicia para sobrevivientes, la presentación con vida de personas desaparecidas, educación sexual integral y un alto a la violencia obstétrica, así como posicionamientos contra el genocidio en Gaza, el imperialismo y el fascismo, y en favor de que ningún agresor del poder quede impune. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


8M

Localizaciones


CDMX

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
true

POLITICÓN: 8M: Saltillo se pintará de morado; mujeres toman las calles para visibilizar sus demandas de igualdad, justicia y seguridad
El contingente interseccional concluyó la marcha en la Plaza Manuel Acuña; una bandera interseccional fue colocada a la escultura en honor a Manuel Acuña.

Saltillo 8M: Contingente interseccional denuncia exclusión durante marcha
La movilización inició en el Tecnológico de Saltillo y reunió a más de 10 mil asistentes.

Muchas voces, un clamor: mujeres marchan en el 8M por una vida libre de violencia en Saltillo
La movilización destacó por la participación de madres acompañadas de sus hijas e hijos, muchos de los cuales asistieron por primera vez.

Maternidades salen a marchar este 8M en Saltillo; ola morada también contempló a hijos e hijas
Algunos colectivos consideran que la presencia de policías modifica el carácter político de la protesta.

‘No somos sus enemigas’: Mujeres policías participan en operativo de seguridad durante el 8M
Las manifestaciones evidencian que, pese a avances, persisten problemas estructurales como la violencia y la impunidad.

Mujeres marchan en Coahuila por el 8M para exigir igualdad y justicia
NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...

NosotrAs y la escritura: Cuando me hice escritorA y me dejaron de invitar...
NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas

NosotrAs y los espacios de Opinión: Okupamos las páginas