En el Zócalo, víctimas relatan abusos y denuncian impunidad; reclaman respuesta de autoridades en 8M

CDMX.- En el mitin central de la marcha por el Día Internacional de las Mujeres (8M), niñas, adolescentes y mujeres denunciaron indolencia de autoridades y señalaron que sus agresores siguen impunes o sin sentencia, en testimonios que se escucharon en la explanada del Zócalo de la Ciudad de México.

Entre los relatos, una niña identificada como Ivanna, acompañada de su madre, dijo entre lágrimas que a los cinco años fue violentada sexualmente en su escuela y que, aunque el agresor está en prisión, no ha recibido sentencia. “Como vieron en mi cartel, fui violada y abusada sexualmente por un hombre a los cinco años. Y ahorita no le han dado su sentencia... Ya quiero que se la den”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Redim reporta que niñas y adolescentes son mayoría entre víctimas de delitos de alto impacto

Otra de las declaraciones fue la de Isuri, estudiante de preparatoria, quien acusó la conducta de un profesor que, aseguró, continúa dando clases en el plantel. “¿El profesor me tiene que violar o desaparecer para que lo corran? El profe sigue dando clases a primer grado”, reclamó al señalar que, pese a lo que reportaron alumnas y madres, les dijeron que “no podían hacer nada”.

En el mitin también habló Itzel García, quien afirmó que su bebé Anya fue violada en una guardería del IMSS en 2024 y sostuvo que, a casi dos años, no hay avances. “Ya vamos para dos años y aún no hay nada, porque en México no hay justicia”, dijo, y señaló que “el sindicato sigue protegiendo a las agresoras”.

TE PUEDE INTERESAR: Iglesia reconoce persistencia del sufrimiento de las mujeres en México y llama a acompañarlas

Otra joven, Zoé, de 15 años, relató que en abril de 2015 fue violada por su entonces novio en los vestidores del Deportivo Cuauhtémoc, y advirtió que su agresor podría quedar en libertad por ser menor de edad. “Este mes probablemente mi violador quede libre... Sanar en voz alta permite que en otras no mueran en silencio”, afirmó.

Tras cada testimonio, el mitin se convirtió en un espacio de acompañamiento colectivo con consignas como “¡No estás sola!” y expresiones de apoyo dirigidas a las denunciantes y a sus familias, en un ambiente marcado por el reclamo de justicia y la exigencia de respuestas.

TE PUEDE INTERESAR: Van contra ‘pensiones doradas’: Senado alista debate para topar jubilaciones de exfuncionarios

En varios casos, las participantes subrayaron que las agresiones no han derivado en resoluciones judiciales, que presuntos responsables permanecen en sus puestos o que los procesos avanzan sin la celeridad que esperan las víctimas, lo que atribuyeron a omisiones institucionales y a un sistema que, señalaron, no garantiza sanciones efectivas.

En el pronunciamiento del 8M 2026 se enlistaron demandas como justicia expedita con perspectiva de género, al advertir que sólo una de cada 10 muertes violentas de mujeres es investigada; además, pidieron visibilizar las tentativas de feminicidio, justicia para sobrevivientes, la presentación con vida de personas desaparecidas, educación sexual integral y un alto a la violencia obstétrica, así como posicionamientos contra el genocidio en Gaza, el imperialismo y el fascismo, y en favor de que ningún agresor del poder quede impune. Con información de La Jornada