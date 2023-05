Modelo provoca polémica por usar vestido con soga en protesta a las ejecuciones de Irán

El periodista de izquierda Yashar Ali criticó a Jaberi por el video, al que calificó de “vergonzoso”.

“Mientras se ejecuta a iraníes inocentes, @MahlaghaJaberi pensó que sería una buena idea usar un vestido con una soga cosida y luego filmar un video seductor con una canción que se ha convertido en un himno para los manifestantes. Absolutamente vergonzoso por todos lados. ¡Y luego terminar el video con ‘detener las ejecuciones’ y ningún otro contexto o información lo hace inútil!”

El investigador principal del Instituto Hudson, Michael Doran, dijo que el vestido de Jaberi era una forma “llamativa” de “protesta”.

El asesor del Ministro del Interior de Ucrania, Anton Gerashchenko, escribió que el vestido de Jaberi era una señal de que era “valiente”. Otros dijeron que “están” con ella.

“Más de 200 personas fueron ejecutadas en Irán solo este año. Otra mujer valiente. ¿Quizás si las mujeres fueran mayoría en la política, no habría más guerras? ¿Qué opinas?”

Jaberi publicó una declaración en su cuenta de Instagram luego de la reacción violenta con cierta claridad sobre su elección de moda.

“Segundo look del 76º Festival de Cine de Cannes”, escribió. “Mi vestido diseñado por @jilaatelier. Queríamos hacer una declaración de moda para observar el glamour de Cannes, pero lo que es más importante, llamar la atención de los medios sobre las ejecuciones injustas de personas iraníes. Desafortunadamente, las declaraciones políticas no están permitidas en el festival de cine y la seguridad me impidió mostrar la parte de atrás de mi vestido, pero el significado de ‘soga’ fue bien entendido”.

Vedant Patel, el principal portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE. UU., condenó la reciente ola de ejecuciones en Irán.

“Nos unimos al pueblo de Irán, ya la comunidad internacional para pedir a Irán que no lleve a cabo estas ejecuciones. La ejecución de estos hombres, después de lo que se ha considerado ampliamente como juicios falsos, sería una afrenta a los derechos humanos y la dignidad básica en Irán y en todas partes”.

La agencia de noticias Mizan, controlada por el régimen iraní y afiliada al opaco poder judicial del país, informó que Saleh Mirehashemi, Majid Kazemi y Saeed Yaqoubi fueron ejecutados el 19 de mayo en una prisión de la ciudad de Isfahan.

“Lo que estamos presenciando en Irán no son ejecuciones, sino asesinatos masivos extrajudiciales para crear temor social para mantener el poder”, dijo el director de derechos humanos de Irán, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Jaberi no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Fox News Digital.