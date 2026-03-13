Noticias para el fin de semana: Harfuch apareció en EU, trabajadores tendrán asueto y llegan los Oscar

MÉXICO

→ Harfuch en televisión de EU... así fue la presentación del secretario tras la muerte de ’El Mencho’: El secretario Omar García Harfuch habló en televisión de Estados Unidos sobre el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del CJNG, y destacó la cooperación en seguridad entre México y EU.

→ ‘Siempre promoveremos la paz’... Sheinbaum celebra diálogo entre Cuba y EU: La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el diálogo diplomático entre Cuba y Estados Unidos, destacando la importancia de la paz y la cooperación internacional.

→ Desaparece otra alumna en Morelos: Fiscalía emite ficha por Ayelen Iglesias Vidal, estudiante del COBAEM: Su desaparición ocurre en medio de una serie de reportes recientes de estudiantes extraviadas en Morelos, algunos de los cuales han tenido desenlaces fatales.

→ ’Acabar con los privilegios da resultados’... Sheinbaum sobre Plan B: La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el Plan B de la reforma electoral, al asegurar que eliminar privilegios en estructuras políticas permitirá redirigir recursos hacia estados y municipios.

→ Trasladan a penal de máxima seguridad a familiares de Iván Archivaldo Guzmán y otros 14 reos de alto perfil: Autoridades trasladaron a 16 reos de alto perfil de Puente Grande a penales federales; entre ellos familiares de Iván Archivaldo Guzmán ligados al crimen organizado.

INTERNACIONAL

→ Jefe del Pentágono asegura que no hay que ‘preocuparse’ por ataques en estrecho de Ormuz: El presidente estadounidense aseguró también que evaluaba tomar el control total del estrecho de Ormuz.

→ Estados Unidos asegura que no ataca a civiles, en relación al bombardeo de escuela en Irán: El Pentágono investiga ahora su responsabilidad en lo que podría ser la peor matanza de civiles causada por Estados Unidos desde 2003.

→ EU confirma la muerte de todos sus 6 soldados que iban en el avión accidentado en Irak: Esta es la cuarta aeronave de Estados Unidos cuya caída se ha reconocido públicamente durante la guerra contra Irán.

→ El presidente cubano confirma conversaciones con funcionarios de Trump en medio del bloqueo: Las negociaciones tenían como objetivo “encontrar soluciones a las diferencias bilaterales” entre los países, dijo Miguel Díaz-Canel.

COAHUILA

→ Advierte Rubén Moreira que el ‘Plan B’ distrae de los problemas del país: Advirtió que las propuestas impulsadas por Morena podrían llevar a un modelo más centralista.

→ Coahuila, entre los cuatro estados con más rezago en educación media superior: Coahuila figura entre las entidades del norte de México con mayor rezago en educación media superior, al registrar que 36.1 por ciento de su población mayor de 20 años no ha cursado o concluido el bachillerato.

→ Coahuila lidera el robo a trenes en el país: crimen asalta uno cada tres horas: Coahuila concentra casi el 15% de los robos a trenes registrados en México en los últimos cinco años, delito que ocurre en promedio cada tres horas en el país.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ F1 2026: ¿por qué Checo Pérez sale último hoy en la Sprint del Gran Premio de China?: El piloto mexicano no pudo registrar tiempo en la clasificación disputada en Shanghái debido a una falla en su monoplaza de Cadillac Formula 1 Team.

→ Escándalo en la vida de Ana Bárbara: aseguran que perdonó infidelidad de su esposo: El presunto romance entre Ángel Muñoz y una exempleada habría desatado nuevas polémicas en torno a la cantante.

→ Chivas vs Santos: horario, transmisión y cómo llegan al duelo de la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX: Santos Laguna visita el Estadio Akron con la necesidad de sumar puntos para salir de la parte baja de la tabla, mientras que Chivas busca mantenerse entre los primeros lugares.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Pensión del Bienestar... ¿a qué apellidos les toca el pago de 6 mil 400 pesos del 13 al 26 de marzo según el calendario?: Este calendario también corresponde a Pensión Mujeres Bienestar, Pensión para Personas con Discapacidad, y Pensión Madres Trabajadoras.

→ Entre amenazas y glamour: incrementan los Oscar la seguridad tras alerta del FBI: La organización de los premios Premios Óscar incrementó este año la seguridad de la ceremonia después de que el FBI advirtiera a las autoridades de California sobre una presunta amenaza por parte de Irán contra la costa oeste de Estados Unidos.

→ Natalicio de Benito Juárez: Esto deben pagarte si trabajas el 16 de marzo, según la LFT: Si un trabajador cumple su turno normal durante un día de descanso oficial, la Ley Federal del Trabajo dicta que su jefe deberá pagar una compensación obligatoria.