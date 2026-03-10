Morena adelanta su carrera por 2027; ‘Yo no participo en esos detalles’: CSP

CDMX.- Luego de que el Consejo Nacional de Morena indicó que el 22 de junio se elegirán a los Coordinadores para la Defensa de la Cuarta Transformación en las 17 entidades donde habrá elecciones de gubernaturas en 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a las reglas del partido y señaló que no participa en esos procesos.

Durante su conferencia matutina de este martes 10 de marzo, la mandataria sostuvo que la definición de tiempos y criterios corresponde al propio movimiento, en función de su análisis interno y de la planeación que realicen rumbo a los comicios.

TE PUEDE INTERESAR: Retrocede México cinco lugares en Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa

“Pues es lo que decidió Morena. Yo no participo ya en esos detalles. Ellos toman sus decisiones de acuerdo al análisis que hacen de cuándo consideran que pueden tener los coordinadores... y ya después, dentro del marco de las leyes electorales, pues harán sus campañas”, dijo Sheinbaum.

El anuncio ocurre después de que el sábado 7 de marzo, durante su sesión ordinaria, el Consejo Nacional de Morena avaló los criterios generales del proceso interno 2026-2027 para la selección de coordinadores estatales, distritales y municipales de los Comités Seccionales de Defensa de la Transformación.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden inicio de juicio oral de exalcalde de Tequila acusado de nexos con el CJNG

Sobre el calendario, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia, señaló que para el 22 de junio se espera contar con definiciones en torno a quienes encabezarán esas coordinaciones a nivel estatal, figuras que el partido perfila como referentes rumbo a las gubernaturas que se disputarán en 2027.

En el ámbito partidista, Alfonso Durazo, presidente del Consejo de Morena, ha señalado que el acuerdo fue aprobado por unanimidad e incluye el método de selección de las coordinaciones en los distintos niveles territoriales.

Con ello, Morena formalizó una ruta interna para definir perfiles con anticipación, en un proceso escalonado que busca ordenar su organización rumbo a la contienda de 2027, mientras el gobierno federal mantiene distancia de la operación partidista y remite cualquier actividad proselitista al marco de las leyes electorales.