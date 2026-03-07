Morena fija calendario para 2027; hacia 17 gubernaturas que se definirán el 22 de junio

/ 7 marzo 2026
    Morena fija calendario para 2027; hacia 17 gubernaturas que se definirán el 22 de junio
    Morena ratificó que el método de selección se realizará mediante encuestas, como en procesos anteriores. CUARTOSCURO
Carlos M.M.
Carlos M.M.

El partido mantendrá el método de encuestas y endureció reglas contra promoción anticipada, uso de recursos públicos y guerra sucia

CDMX.- El Consejo Nacional de Morena aprobó este sábado el calendario y las reglas internas para seleccionar sus candidaturas rumbo a los procesos electorales de 2027, incluidas las 17 gubernaturas en disputa, cuya definición se programó para el 22 de junio.

Durante la sesión, realizada en la Ciudad de México, la dirigencia presentó la ruta para elegir las llamadas coordinaciones territoriales, una figura interna que posteriormente se convertirá en las candidaturas oficiales para distintos cargos de elección popular.

De acuerdo con el calendario avalado, el primer paso será el 22 de junio con la selección de las coordinaciones estatales en 17 entidades. Después, el proceso continuará con la elección de coordinaciones distritales federales el 3 de agosto, coordinaciones municipales el 21 de septiembre y coordinaciones distritales locales el 8 de noviembre.

Morena ratificó que el método de selección se realizará mediante encuestas, como en procesos anteriores. El procedimiento contempla la emisión de una convocatoria por el Comité Ejecutivo Nacional y el registro de aspirantes; si hay más de seis personas interesadas en una misma posición, se prevé un sondeo preliminar para delimitar a seis perfiles con mayor reconocimiento territorial.

Posteriormente, se aplicarán encuestas para medir aceptación ciudadana y valorar atributos como honestidad, cercanía con la gente, conocimiento y trabajo territorial. Con base en esos resultados, la persona mejor evaluada será designada como coordinadora o coordinador de Defensa de la Transformación en el ámbito correspondiente, paso previo a la candidatura.

El partido también estableció restricciones para evitar actos anticipados de campaña y preservar la equidad. Entre ellas, se indicó que las personas aspirantes no deberán promover su imagen con espectaculares o publicidad similar, ni organizar eventos masivos u ostentosos para impulsar su postulación.

Además, se definió que no podrán utilizar recursos públicos, ni entregar dádivas o beneficios como despensas o artículos electrónicos; tampoco emitir descalificaciones o agresiones contra otros participantes, difundir información falsa o manipulada, promover acoso o linchamiento digital, o simular pertenencia a grupos vulnerables para obtener ventajas.

La Comisión Nacional de Elecciones será la instancia encargada de validar registros, revisar requisitos y valorar trayectoria política y reconocimiento territorial de quienes se inscriban, con el compromiso de aceptar los resultados del proceso interno.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

