‘Morena regala nuestro petróleo’: PRI arremete contra apoyo energético a Cuba

CDMX.- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, condenó la política energética del gobierno de Morena, al acusar que “regala nuestro petróleo a regímenes autoritarios como Cuba”, en medio de un debate sobre los flujos energéticos en el contexto de tensiones regionales.

A través de redes sociales, Moreno afirmó que —pese a promesas de que la gasolina costaría 10 pesos— el combustible se vende hoy más caro que nunca, y aseguró que esto se debe a que, en lugar de “cuidar lo nuestro”, el gobierno federal prefiere destinar petróleo a Cuba, algo que —dijo— traiciona los intereses de México.

“Los brutos de Morena no gobiernan, destruyen”, escribió el líder priista, quien sostuvo que, mientras las familias “se parten el lomo para llenar el tanque”, el gobierno reparte recursos públicos “como si fueran suyos”.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, señaló que con datos duros se sabe que México es hoy el principal proveedor de crudo de Cuba, incluso por encima de Venezuela, debido a circunstancias recientes que han llevado a la isla a depender de suministros externos.

Añorve recordó que en 2025 la estatal Petróleos Mexicanos se consolidó como sostén energético de Cuba en un contexto en el que las exportaciones desde Venezuela han caído, y acusó que este tipo de política coincide con problemáticas internas como el “huachicol fiscal” y una política energética que, aseguró, es opaca y con consecuencias internacionales.

El senador priista también señaló que el apoyo financiero a Cuba se extiende a otras áreas, como la contratación de médicos cubanos pagados por el Estado mexicano, aunque —afirmó— buena parte de esos recursos no se traducen en beneficios claros para México.

Añorve sostuvo que el petróleo mexicano se ha convertido en “oxígeno financiero” para un régimen autoritario que depende de subsidios externos para sostener su economía y control político, y advirtió que estas decisiones no solo tienen un costo ético y político, sino que pueden poner en riesgo las relaciones con Estados Unidos y afectar cualquier renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Washington no es indiferente cuando México termina financiando a regímenes sancionados o señalados por violaciones a derechos humanos”, afirmó el senador de Guerrero, quien insistió en la necesidad de una política exterior y energética que defienda la democracia, mejore la posición del país frente a socios comerciales y devuelva seriedad y fortaleza a México. Con información de Agencias