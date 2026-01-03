Muere David Garza Lagüera, empresario regiomontano e integrante de la familia Garza Sada

MONTERREY, NL.- El empresario regiomontano David Garza Lagüera falleció la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026 a los 91 años, informaron reportes periodísticos.

Garza Lagüera era hijo de Eugenio Garza Sada, referente de la industria en Nuevo León, y su nombre fue ubicado como parte del grupo familiar que marcó el desarrollo empresarial del estado durante décadas.

En recuentos sobre su trayectoria, se le vinculó con el entorno corporativo del que se desprendieron compañías como FEMSA, Grupo Alfa y Vitro, así como con la historia del Tecnológico de Monterrey, instituciones emblemáticas del sector industrial y educativo de la entidad.

Garza Lagüera mantuvo un perfil bajo y desarrolló una faceta filantrópica con énfasis en temas ambientales y de apoyo a asociaciones civiles, además de proyectos de conservación de flora y fauna.

La misma publicación lo ubicó como presidente de Medisa y Grupo Delta, y recordó la creación de la fundación ADMIC Nacional, dedicada por años a capacitación y asesoría financiera, aunque posteriormente cerró por un caso de fraude.

Hasta el momento, los reportes consultados señalan que no se han informado públicamente las causas del fallecimiento.

El deceso generó reacciones en medios y espacios empresariales, al tratarse de un integrante de una familia ligada a la consolidación de empresas y proyectos que han marcado la vida económica de Nuevo León y del país. Con información de El Universal