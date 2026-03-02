Muere Mauricio Treviño Garza, funcionario de Reynosa, en choque en carretera Victoria-San Fernando

REYNOSA, TAMPS.- Mauricio Treviño Garza, secretario de Economía del ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, perdió la vida en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera Ciudad Victoria, cerca de San Fernando.

De acuerdo con la información disponible, el percance se registró a la altura del kilómetro 162, cuando la unidad en la que viajaba como copiloto se impactó contra un tractor agrícola.

Se indicó que el funcionario regresaba a Reynosa tras participar en un evento en Ciudad Victoria, y que durante el trayecto se produjo el choque con la maquinaria.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de San Fernando, quienes confirmaron que Treviño Garza ya no contaba con signos vitales.

En el accidente resultó lesionado Everardo Salinas, colaborador del secretario, quien fue trasladado a una clínica de San Fernando para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se reportaron declaraciones oficiales adicionales sobre las causas del choque o sobre medidas posteriores al incidente.

Treviño Garza impulsó programas de empleo en el ayuntamiento y promovió trabajo coordinado con empresas nacionales e internacionales para fomentar el desarrollo económico de Reynosa.