‘Llueven’ críticas en redes a Sheinbaum por no respaldar a María Corina

Las redes sociales se convirtieron en un espacio de fuertes críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que evitara pronunciarse en respaldo a la opositora venezolana María Corina Machado, tras recibir el Premio Nobel de la Paz. De acuerdo con un análisis de la conversación sociodigital elaborado por MW Group, la omisión presidencial detonó cuestionamientos sobre la postura del gobierno mexicano frente a la defensa de la democracia y los regímenes autoritarios. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum se niega a hablar sobre el Nobel de la Paz a María Corina Machado Durante el periodo del 9 al 10 de diciembre, una parte relevante de la conversación en la red social X se concentró en reproches hacia Sheinbaum por no emitir comentarios públicos sobre el reconocimiento internacional otorgado a Machado.

El reporte señala que 15.8 por ciento de las menciones criticaron directamente el silencio del gobierno mexicano, mientras que otros usuarios llamaron a defender las libertades democráticas y a atender las advertencias expuestas por la líder opositora venezolana en su discurso. Este ambiente crítico coincidió con otras decisiones del Congreso que también generaron reacciones negativas en redes sociales, como la aprobación de la prohibición de vapeadores y cigarros electrónicos. TE PUEDE INTERESAR: Prohibición a vapeadores entrega 5 millones de dispositivos por mes al crimen: activistas Según el análisis, las narrativas se polarizaron entre quienes defendieron la medida como una acción de salud pública y quienes la calificaron como un impulso al mercado negro y un ejemplo de incongruencia política, al recordar posturas previas del oficialismo contra las prohibiciones.

A ello se sumaron cuestionamientos por las reformas aprobadas en el Senado relacionadas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). TE PUEDE INTERESAR: Combatir a las factureras y erradicar la evasión fiscal, objetivos de las nuevas disposiciones del SAT para 2026 En la conversación digital predominó la preocupación por la posible reducción de mecanismos de defensa para los contribuyentes y el llamado a extremar precauciones fiscales ante las nuevas disposiciones, lo que fue interpretado por algunos sectores como un debilitamiento de la protección ciudadana frente a la autoridad hacendaria.