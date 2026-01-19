Mujer amedrenta y roba a adultos mayores en León; aún no la identifican

/ 19 enero 2026
    Mujer amedrenta y roba a adultos mayores en León; aún no la identifican
    Colonos difundieron el video para alertar a otros templos y comercios cercanos y solicitaron formalmente la intervención de las autoridades municipales. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Asaltos

Localizaciones


León

Organizaciones


Sspc

Una grabación de seguridad detonó la alerta vecinal en la colonia San Nicolás, donde piden intervención de autoridades tras un robo cometido durante un momento de oración

LEÓN, GTO.- Una mujer asaltó a un grupo de adultos mayores dentro de una capilla de adoración ubicada en León, Guanajuato, de acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en el recinto.

Los hechos ocurrieron en la colonia San Nicolás, en una capilla localizada en la calle Surinam, entre Río Balsas y Río Hondo, donde la mujer ingresó al lugar y exigió dinero a las personas presentes.

Según el material difundido, la agresora interrumpió un momento de oración y presionó a los asistentes mediante gritos y expresiones intimidatorias, mientras recorría las bancas para solicitar dinero de manera individual.

Vecinos de la zona señalaron que las imágenes generaron indignación y temor, al tratarse de un espacio que suele ser utilizado por la comunidad para actividades religiosas y de convivencia.

De acuerdo con lo reportado, habitantes del área indicaron que es la primera vez que se registra un incidente de este tipo en ese recinto, por lo que pidieron medidas para evitar que se repita.

Como reacción, colonos difundieron el video para alertar a otros templos y comercios cercanos y solicitaron formalmente la intervención de las autoridades municipales.

Hasta el momento, se indicó que la mujer no ha sido identificada; no obstante, se espera que la claridad de la grabación contribuya a su localización y a la atención del caso por las instancias correspondientes. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

