Última semana para pagar: SAT exige 51 mil millones a Salinas Pliego

CDMX.- El empresario Ricardo Salinas Pliego tiene esta semana para pagar el adeudo de 51 mil millones de pesos que mantiene con el gobierno federal, informó Antonio Martínez Dagnino, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que el empresario fue notificado el pasado 15 de enero y que, a partir de esa diligencia, cuenta con cinco días para cubrir el monto requerido.

Martínez Dagnino explicó que los requerimientos de cobro se enviaron el viernes 9 de enero y que la notificación surtió efectos a partir del viernes siguiente, conforme a lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

“Se enviaron los requerimientos de cobro, se enviaron el viernes 9 de enero y se notificó el jueves pasado, a partir del viernes ya surte efectos, y el código fiscal de la federación establece que a partir de que surte efectos esa notificación, que fue la semana pasada, se tienen cinco días, que sería esta semana”, indicó.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, en caso de cumplimiento, el empresario podría solicitar ajustes al monto, conforme a las sentencias de los tribunales y dependiendo del orden y el esquema de pago.

“Esperamos que pague. En caso de intención de pago podrá solicitar ajustes conforme a las sentencias de los tribunales, dependiendo del orden y esquema de pago, el ajuste podrá ser de hasta 39% de conformidad con la ley”, dijo.

La mandataria refirió que la posibilidad de ajuste está prevista en la legislación aplicable y que su procedencia dependerá de los términos en que se plantee el pago y de las resoluciones judiciales vinculadas con el adeudo.

El SAT, en tanto, mantuvo el señalamiento sobre el plazo establecido en la norma fiscal para atender el requerimiento, en el marco del procedimiento de cobro que se encuentra en curso. Con información de El Universal