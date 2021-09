‘Ancira no recibirá ayuda de Moreira para incumplir acuerdo con Pemex’: AMLO

Andrés Maunel López Obrador, presidente de México, consideró que el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira está siendo mal aconsejado para incumplir el acuerdo reparatorio a Petróleos Mexicanos (Pemex) por la compra de la planta AgroNitrogenados.

El Presidente pidió al empresario no hacerle caso al coordinador del PRI en San Lázaro, Ruben Moreira, quien según AMLO, está mal aconsejándolo.

“Están mal aconsejando al señor Ancira, ojalá y él reflexione porque si ya había aceptado un acuerdo, lo que procede es que lo cumpla. No va a obtener beneficios si busca con abogados leguleyos querer darle la vuelta a lo que ya se acordó, él debería estar agradecido, él sabe muy bien que vendió a sobre precio esa planta”, expresó AMLO.

Asimismo, López Obrador le pidió a Ancira que no crea que cuando él deje la Presidencia no pasará nada más en su contra. “Que no le haga caso a los abogados o que ni siquiera esté pensando que cuando yo me vaya se acabó”.

Por otra parte, AMLO señaló que tampoco puede considerar que Rubén Moreira lo va a apoyar para lograr la impunidad.

“También que no le haga caso a los políticos, a sus amigos, porque ellos también le pueden estar diciendo -no te va a pasar nadam no te preocupes-, como le prestaba el avión al que ahora es el coordinador de los diputados del PRI, Moreiram que no esté pensando que como ya está Moreira... lo va a proteger, lo va ayudar, que es el mismo tiempo que antes”, finalizó.