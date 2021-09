Científicos del Conacyt gastaban en ‘lujos’ con cargos al presupuesto: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que algunos científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) formaron una organización civil a través de la cual realizaban viajes a congresos y ‘sus lujos’ los pagaban del presupuesto del Gobierno de México.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO acusó que estos científicos gastaban dinero del erario público en viajes y lujos, por lo que señaló que en su gobierno ‘ya no hay ese tipo de extravagancias’.

Esto ante la polémica por las investigaciones a 31 investigadores del Conacyt por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Los del Conacyt tenían una asociación civil, un grupo de investigadores y se iban a congresos y se les tenía que pagar del presupuesto, hasta para sus lujos y como tenían mucha influencia, y buenas agarraderas, buenas relaciones con los medios, con la intelectualidad orgánica del régimen. Era una especie de chantaje y se les tenían que entregar estos fondos y cuando desaparece eso, que ya no hay esas extravagancias, esos lujos, el derroche, pues entonces se inconforman y se quejan de que no se invierte en la Ciencia, que no nos importa la innovación tecnológica”, aseguró AMLO.

Por otra parte, López Obrador presumió que los científicos del Conacyt han logrado realizar una serie de avances tecnológicos como los ventiladores para atender a pacientes con COVID-19 y desarrollar la vacuna Patria.

“¿Qué habían hecho? Nada, coloquios, congresos, viajes al extranjero, viáticos, ahora no, ahora es investigación aplicada, el Conacyt ha hecho cosas extraordinarias. Imagínense producir ventiladores para atender a enfermedades como el COVID-19 o la vacuna Patria que va bien en su desarrollo, está demostrando que es eficaz, todavía no se termina su proceso”.

Además, indicó que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, detalló los gastos que habían tenido este grupo de científicos. De acuerdo con lo presentado por AMLO, estos fueron los gastos:

$100 millones de pesos para proyectos de ciencia y tecnología



$400 millones de pesos para gastos de operación: choferes, celulares, servicios de bocadillos, salarios e impuestos de alrededor 40 personas, comidas en restaurantes de lujo y viajes al extranjero



La asociación adquirió un inmueble de lujo en el centro de Coyoacán con recursos que no justificó ante el Conacyt

“Como ya no pueden mantener estos privilegios, ahora se sienten perseguidos. Pero yo le pregunto a la gente, el combate a la corrupción, ¿va a ser selectivo o va a ser parejo?”, cuestionó AMLO.