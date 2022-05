Defiende CNDH mecanismo para proteger a periodistas

CDMX.- La CNDH defendió al mecanismo de protección a periodistas del gobierno federal, y sostuvo que las agresiones contra comunicadores y protectores de derechos humanos responde a que los estados y municipio no están haciendo lo que les corresponde.

En el estudio diagnóstico sobre los alcances y retos del “Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas”, publicado ayer, los integrantes de la Comisión advierten que la protección a periodistas es tarea de todos, por lo que además de reformar el mecanismo, se requieren nuevas estrategias que involucren a todos los niveles de gobierno, a través de una nueva ley que debe surgir desde el Congreso de la Unión.

“No basta con reforzar el Mecanismo en términos presupuestales ni de funciones si no se construye una política integral de Estado. Es menester hacer algo más que no se ha hecho. Algo que no se hizo en 2012, y que hoy es necesario poner en la mesa: la necesidad de una legislación que realmente responda a la realidad y al tamaño de la exigencia de protección para el ejercicio del periodismo y el derecho a defender derechos”, señala el informe.

El organismo autónomo, dirigido por Rosario Piedra, afirma que lo anterior se puede lograr mediante la construcción de una auténtica alianza entre poderes y los tres niveles de gobierno que pase de solo ofrecer medidas reactivas o preventivas que no aterrizan en lo que verdaderamente debería buscarse: “prevenir los crímenes y evitar la normalización de las vidas amenazadas, revisando todo el contexto de riesgo para reconstruir su vida y la de los suyos, sancionando los delitos cometidos contra ellos y evitando la impunidad, es decir, generando esquemas de soluciones duraderas”.

El documento, elaborado por la Quinta Visitaduría General de la CNDH, recuerda que el Mecanismo fue una de las principales recomendaciones formuladas por los relatores especiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la ONU en el año 2010.